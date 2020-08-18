Компания, которая купила стадион Черноморец, ведет переговоры о передаче клуба

Американская компания Allrise Capital, которая недавно приобрела стадион " Черноморец ", может купить и одесский клуб. Как сообщили в пресс-службе компании, переговоры по данному вопросу ведутся.

"Такие спортивные объекты зарабатывают от проведения матчей, продажи билетов, аренды помещений, культурных и развлекательных событий. Стадион также будет участвовать в социальных проектах Одессы и Украины.

Казино и игорный бизнес? Скорее всего, этого не будет – мы всегда учитываем социальную составляющую своей деятельности и как наш бизнес влияет на жизнь людей.

"Черноморец" – легендарная часть истории Одессы, это жизнь и душа одесситов. Мы это понимаем и не можем вот так взять и выбросить историю Одессы на улицу. Мы ведем переговоры с руководством клуба. И пока они продолжаются, клуб будет принимать домашние матчи на стадионе "Черноморец", – сказали в пресс-службе Allrise Capital.

Также в компании подчеркнули, что в случае достижения договоренности с нынешним владельцем клуба Леонидом Климовым о передаче команды, готовые в дальнейшем финансировать надлежащее содержание и развитие клуба.

Напомним, что "Черноморец" завершил сезон в Первой лиге на 10-м месте в турнирной таблице.