Первая лига
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Насколько внимательно вы следили за Первой лигой 2019/20 - тест от UA-Футбол
В этом году она была богатой на скандалы
Розыгрыш Первой лиги в сезоне 2019/2020 получился, пожалуй, самым интересным в истории турнира. После первой части соревнований на повышение в классе претендовали сразу семь коллективов, однако завоевать желаемую путевку в УПЛ удалось "Минаю", "Руху" и "Ингульцу". Уже на этой неделе они дебютируют в элитном дивизионе чемпионата Украины, а пока мы вам предлагаем проверить насколько внимательно вы следили за перипетиями завершившегося чемпионата Первой лиги, пройдя наш тест.
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