Минус один. Балканы отказываются от участия в Первой лиги

Состав и количество участников чемпионата Первой лиги на сезон 2020/21 остается неопределенным. Ранее ПФЛ совместно с УАФ запланировали расширение лиги до 18 участников. Как известно, 20 августа будут сыграны ответные стыковые матчи между третьими командами Второй лиги и аутсайдерами Первой, которые должны определить еще два клуба для второго по рангу дивизиона.

Однако уже сейчас сложилась ситуация, когда ПФЛ и УАФ придется принимать решения по комплектации лиги либо без учета спортивного принципа, либо менять планы по общему количеству участников. Помимо "Карпат", которые должны были пополнить чемпионат как худшая команда УПЛ, в следующем сезоне во втором по рангу дивизионе не сыграют "Балканы". Об этом заявил главный тренер команды Андрей Пархоменко.

"К сожалению, финансовое положение ФК "Балканы" не позволяет нам продолжить выступление в первой лиге. Поэтому клубное руководство после обмена мнениями с тренерским штабом, приняло решение заявить команду в группу "Б" второй лиги. Мы уже сообщили об этом в ПФЛ. Поскольку в группе "Б" в основном будут выступать команды из соседних областей, это позволит нам сэкономить значительные средства на переездах", - приводит слова специалиста издание Meta-ratings.com.ua.

Добавим, что прошлый чемпионат "Балканы" завершили на 14 месте. При этом команда из поселка Заря в последнем туре отобрала очки у "Ингульца" и не позволила тому выиграть золото чемпионата.

Как известно, старт нового чемпионата в Первой лиге запланирован на 4 сентября. В настоящее время участие в нем готовы принимать 16 команд: "Агробизнес", "Волынь", "Оболонь-Бровар", "Металлист-1925", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Николаев", "Прикарпатье", "Кремень", тернопольская "Нива", "Полесье", "ВПК-Агро", херсонский "Кристалл", победители пар "Верес"/ "Черкащина" и "Альянс"/ "Металлург".