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Минус один. Балканы отказываются от участия в Первой лиги

Первая лига
(2 голосов)

Похоже, расширение второго дивизиона отменяется

Минус один. Балканы отказываются от участия в Первой лиги
Новина українською

Состав и количество участников чемпионата Первой лиги на сезон 2020/21 остается неопределенным. Ранее ПФЛ совместно с УАФ запланировали расширение лиги до 18 участников. Как известно, 20 августа будут сыграны ответные стыковые матчи между третьими командами Второй лиги и аутсайдерами Первой, которые должны определить еще два клуба для второго по рангу дивизиона.

Однако уже сейчас сложилась ситуация, когда ПФЛ и УАФ придется принимать решения по комплектации лиги либо без учета спортивного принципа, либо менять планы по общему количеству участников. Помимо "Карпат", которые должны были пополнить чемпионат как худшая команда УПЛ, в следующем сезоне во втором по рангу дивизионе не сыграют "Балканы". Об этом заявил главный тренер команды Андрей Пархоменко.

"К сожалению, финансовое положение ФК "Балканы" не позволяет нам продолжить выступление в первой лиге. Поэтому клубное руководство после обмена мнениями с тренерским штабом, приняло решение заявить команду в группу "Б" второй лиги. Мы уже сообщили об этом в ПФЛ. Поскольку в группе "Б" в основном будут выступать команды из соседних областей, это позволит нам сэкономить значительные средства на переездах", - приводит слова специалиста издание Meta-ratings.com.ua.

Добавим, что прошлый чемпионат "Балканы" завершили на 14 месте. При этом команда из поселка Заря в последнем туре отобрала очки у "Ингульца" и не позволила тому выиграть золото чемпионата.

Как известно, старт нового чемпионата в Первой лиге запланирован на 4 сентября. В настоящее время участие в нем готовы принимать 16 команд: "Агробизнес", "Волынь", "Оболонь-Бровар", "Металлист-1925", "Авангард", "Горняк-Спорт", "Черноморец", "Николаев", "Прикарпатье", "Кремень", тернопольская "Нива", "Полесье", "ВПК-Агро", херсонский "Кристалл", победители пар "Верес"/ "Черкащина" и "Альянс"/ "Металлург".

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В статье: Балканы (Заря)
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Источник:
Meta-ratings.com.ua

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Комментарии (11)
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royalstas (Вінниця)
19.08.2020 в 12:26
Та ладно тоді потрібно Запоріжський Металург разом з Алянсом брати і скасовувати матч відповідь.
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Микко82 (Херсон)
19.08.2020 в 12:29
Металург з Черкащиною.
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trey222
19.08.2020 в 12:24
На сколько я знаю во вторую лигу заявлены Карпаты Галич,а где Карпаты Львов?
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trey222
19.08.2020 в 12:20
По поводу тв-пула возможно нужно включить и первую лигу.Выплаты командам высшей лиги одни суммы,командам первой лиги другая.
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trey222
19.08.2020 в 12:08
Здесь возможны несколько вариантов-один оставить 16 команд,второй оставить Черкасщину и Металлург,т.к.команды которые должны были играть в первой лиге переходят во вторую как Балканы,а Карпаты вообще снимаются .
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Динамо-машина (Киев)
19.08.2020 в 12:17
Карпаты будут во второй лиге играть.
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alexfc (Киев)
19.08.2020 в 11:54
Тогда лучше 16. А то и так уже постоянно нет обмена между лигами. Пусть Черкасщина и Металург, выиграют вторую лигу, если хотят вернуться. А не за счет банкротов оставаться. давно в ПФЛ необходимо ввести условие обязательного депозита на участие в турнире. Если банкрот, как Карпаты, то хоть за депозит чтоб доиграли текущий сезон. И тв-пул нужен. Деньги клубам не помешают. У всех даже намного более слабых странах есть, и только в Украине продолжают меряться во вред себе.
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Динамо-машина (Киев)
19.08.2020 в 11:40
Отказавшиеся команды не исчезли, а просто изьявили желание играть во второй лиге.Самый реальный вариант - оставить проигравшие в стыках команды в первой лиге. Число команд не меняется ни в первом, ни во втором дивизионах.
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ascent (Луксор)
19.08.2020 в 11:35
Не минус один, а первый пошел...
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metall1925 (Merefa)
19.08.2020 в 11:35
Может Металл выкупит
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Dr. House (Подолье)
19.08.2020 в 11:27
Освободили место под ФК "Юзик"?)))
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