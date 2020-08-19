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Волынь нашла нового главного тренера - СМИ
Сачко до 2019-го года работал в Ворскле
Главным тренером "Волыни" станет Василий Сачко. 45-летний украинец дал согласие возглавить команду и будет ей представлен вечером 19 августа.
Одним из помощников Сачко будет Ярослав Комзюк, в 2017 году возглавлявший "Волынь".
Тренер хочет усилить команду, чтобы поставить перед ней задачу выйти в следующем сезоне в УПЛ.
При этом, сообщается, что Виталий Кварцяный займет должность спортивного директора луцкого клуба.
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Источник:Мeta-ratings.com.ua
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
19.08.2020 в 14:50
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