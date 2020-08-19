Волынь нашла нового главного тренера - СМИ

Главным тренером "Волыни" станет Василий Сачко. 45-летний украинец дал согласие возглавить команду и будет ей представлен вечером 19 августа.

Одним из помощников Сачко будет Ярослав Комзюк, в 2017 году возглавлявший "Волынь".

Тренер хочет усилить команду, чтобы поставить перед ней задачу выйти в следующем сезоне в УПЛ.

При этом, сообщается, что Виталий Кварцяный займет должность спортивного директора луцкого клуба.