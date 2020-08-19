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Волынь нашла нового главного тренера - СМИ

Первая лига
(1 голосов)

Сачко до 2019-го года работал в Ворскле

Волынь нашла нового главного тренера - СМИ
Новина українською

Главным тренером "Волыни" станет Василий Сачко. 45-летний украинец дал согласие возглавить команду и будет ей представлен вечером 19 августа.

Одним из помощников Сачко будет Ярослав Комзюк, в 2017 году возглавлявший "Волынь".

Тренер хочет усилить команду, чтобы поставить перед ней задачу выйти в следующем сезоне в УПЛ.

При этом, сообщается, что Виталий Кварцяный займет должность спортивного директора луцкого клуба.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко
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Источник:
Мeta-ratings.com.ua
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
19.08.2020 в 14:50
Cачко+Кварц. Супер.
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