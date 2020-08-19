Официально: Сачко принял Волынь

" Волынь " официально представила нового главного тренера команды.

Как и ожидалось, им стал 45-летний украинский специалист Василий Сачко.

Тренера уже представили команде и сегодня он уже провёл первую тренировку.

Тренерский штаб, который будет работать с Василием Сачко, будет представлен в ближайшие дни.