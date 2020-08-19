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Официально: Сачко принял Волынь
Задачи старые - выход в УПЛ
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Как и ожидалось, им стал 45-летний украинский специалист Василий Сачко.
Тренера уже представили команде и сегодня он уже провёл первую тренировку.
Тренерский штаб, который будет работать с Василием Сачко, будет представлен в ближайшие дни.
Напомним, что Сачко на данном посту сменил Андрея Тлумака, который
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Источник:ФК Волынь
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Комментарии (6)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.08.2020 в 20:54
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 20:42
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Vova Andrienko
19.08.2020 в 20:33
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0
-1
ПетроФ (Луцьк)
19.08.2020 в 20:41
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0
-1
ПетроФ (Луцьк)
19.08.2020 в 20:15
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0
-1
v.grischuk (Винница)
19.08.2020 в 20:13
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