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Официально: Сачко принял Волынь

Первая лига
(3 голосов)

Задачи старые - выход в УПЛ

Официально: Сачко принял Волынь
Новина українською

"Волынь" официально представила нового главного тренера команды.

Как и ожидалось, им стал 45-летний украинский специалист Василий Сачко.

Тренера уже представили команде и сегодня он уже провёл первую тренировку.

Тренерский штаб, который будет работать с Василием Сачко, будет представлен в ближайшие дни.

Напомним, что Сачко на данном посту сменил Андрея Тлумака, который был уволен по окончанию сезона, так как не смог выполнить задачу по выходу команды в УПЛ.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко
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Источник:
ФК Волынь

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Комментарии (6)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.08.2020 в 20:54
Погружение Волыни продолжается.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.08.2020 в 20:42
сачко принял в all-in
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Vova Andrienko
19.08.2020 в 20:33
Сачко мог бы что то и по круче возглавить, но если выведет Волыняку в УПЛ, то респект ему! Удачи!
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-1
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ПетроФ (Луцьк)
19.08.2020 в 20:41
напевно його особисто кварц попросив і він не міг відмовити.)) непоганий тандем вимальовується. Кварц буде знімати футболістів з пальм показуючи їм миску борщу або на крайняк буде купляти за мішок картоплі. і на виході получимо гравців збірних))
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ПетроФ (Луцьк)
19.08.2020 в 20:15
Вася свій. та і в Полтаві давав результат, на відміну від незрозумілого Тлумака. З таким складом, Волинь ще в минулому році повинна була виходити в вишку.
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-1
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v.grischuk (Винница)
19.08.2020 в 20:13
Сачко - сачкував!
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