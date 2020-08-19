У директора Авангарда выявили коронавирус. Вся команда на карантине

Директор краматорского " Авангарда " Андрей Бессонный рассказал о том, что у него был выявлен коронавирус COVID-19.

"Я понимаю, что речь идет не только о моем личном здоровье, так как круг общения и контактов у меня, в силу депутатской и административно-спортивной работы, очень обширный. Поэтому сообщаю об этом факте публично.

Где мог заразиться коронавирусом – не знаю. Почувствовал легкое недомогание, как при обычной простуде или гриппе, без температуры, проверился – оказалось, что это коронавирус. Сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, чувствую себя вполне нормально", - сказал Бессонов.

Также по словам Бессонова, в связи с выявленным у него COVID-19, на двухнедельную самоизоляцию был вынужден уйти и весь состав краматорского ФК "Авангард". В клубе работают санитарные медики, устанавливается круг контактов тренерского состава, игроков и технических работников.