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У директора Авангарда выявили коронавирус. Вся команда на карантине

Первая лига
(1 голосов)

Очередной случай заражения в украинском футболе

У директора Авангарда выявили коронавирус. Вся команда на карантине
Новина українською

Директор краматорского "Авангарда" Андрей Бессонный рассказал о том, что у него был выявлен коронавирус COVID-19.

"Я понимаю, что речь идет не только о моем личном здоровье, так как круг общения и контактов у меня, в силу депутатской и административно-спортивной работы, очень обширный. Поэтому сообщаю об этом факте публично.

Где мог заразиться коронавирусом – не знаю. Почувствовал легкое недомогание, как при обычной простуде или гриппе, без температуры, проверился – оказалось, что это коронавирус. Сейчас я нахожусь дома на самоизоляции, чувствую себя вполне нормально", - сказал Бессонов.

Также по словам Бессонова, в связи с выявленным у него COVID-19, на двухнедельную самоизоляцию был вынужден уйти и весь состав краматорского ФК "Авангард". В клубе работают санитарные медики, устанавливается круг контактов тренерского состава, игроков и технических работников.

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В статье: Авангард (Краматорск) коронавирус
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Источник:
obs.in.ua

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
19.08.2020 в 22:47
Бессонный, Бессонов... Какая в задницу разница... Не правда ли, дорогая редакция?
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