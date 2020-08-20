Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черкащина - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
Ответный матч за право выступать в Первой лиге.
В свете последних событий в Первой лиге могут остаться и оба соперника по ответному матчу стыков...
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