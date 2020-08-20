Первая лига
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Альянс - Металлург: смотреть онлайн, видеотрансляция
В гостях липоводолинцы победили 2:0...
В Запорожье команда Юрия Ярошенко победила со счетом 2:0, удастся ли закрепить успех дома?
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