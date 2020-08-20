Верес в Первой лиге, ответный матч с Черкащиной принес ничью

Ровенчане открыли счет и спокойно довели дело до устраивающего счета, несмотря на два удаления.

В стартовом составе от Дениса Маринчука появилось два нападающих, что подтверждало планы "Черкащины" отыграть два пропущенных во Млинове мяча. "Верес" также видоизменил состав, с первых минут появился автор второго гола в первой игре Антон Яременко.

Как оказалось, Кабанюк вышел не в центре нападения, а справа в защите, где из-за травмы не смог сыграть Антон Олейник. Хозяева и начали матч острее, понимая необходимость отыграться. Тем не менее, уже в дебюте гости получили право на пенальти за игру рукой того же Кабанюка. Дмитрий Махнев переиграть Старченко с первой попытки не смог, но арбитр указал перебить, так как вратарь покинул линию ворот еще до удара. Повторный выстрел защитника "Вереса" был уже точен.

Задача черкащан усложнилась ровно в два раза - теперь вместо пары голов хотя бы для перевода матча в дополнительное время, необходимо было забивать четыре. Правда задача эта перестала казаться несбыточной после того как ровенчане в течение четырех минут потеряли сразу двух своих центральных защитников по причине удалений. Тем не менее, даже играя в двойном большинстве "Черкащина" создала меньше моментов, чем гости, которые в концовке первого тайма имели прекрасный шанс забить второй мяч после навеса справа. Но удар головой оказался неточным.

Апогеем бессилия хозяев стало нарушение правил Кабанюком в чужой штрафной. Виктор Копиевский без раздумий показал новоиспеченному защитнику вторую желтую карточку, вслед за которой последовало удаление.

На разреженном пространстве после перерыва вышедший на замену Ярослав Захаревич за счет сольных действий сравнял счет. Хавбек "Черкащины" красиво пробил из-под защитников по неберущейся для вратаря траектории. Однако этот гол не стал катализатором дальнейших активных действий подопечных Маринчука. Хозяева больше владели мячом, но создавать опасные моменты в необходимом количестве им не удавалось.

"Верес" даже в меньшинстве относительно спокойно довел дело до устраивающего себя счета, оформив путевку в Первую лигу.

Черкащина - Верес 1:1 (0:1) первый матч 0:2

Голы: Захаревич (49) - Махнев (18 пен)

Черкащина: Старченко, Лухтанов (Нестеренко 84), Дмитренко, Скляренко, Пограничный (Дионг 46), Георгиев, Морозенко (Тищенко М. 69), Малей (Долгий 59), Нечай (Захаревич 46), Тарануха, Кабанюк.

Верес: Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский (Тимофеенко 67), Яременко, Соломка (Зубков 52), Шестаков (Дударенко 86).

Предупреждения: Кабанюк (15, 44) - Шестаков (49), Евдокимов (51), Когут (65)

Удаления: Кабанюк (44) - Махнев (27), Гончаренко (31)