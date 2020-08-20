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Металлург возьмет кредит 1 млн грн для реконструкции освещения Славутич-Арены

Первая лига
(1 голосов)

Металлург готовит арену к Лиге Европы

Металлург возьмет кредит 1 млн грн для реконструкции освещения Славутич-Арены
Новина українською

Запорожский "Металлург" попросил у местного горсовета одобрения для того, чтобы взять кредит в размере 1 млн гривен. Клуб намерен потратить данные средства для приведения в порядок системы освещения стадиона "Славутич-Арена".

Горсовет одобрил данную инициативу и разрешил клубу взять кредит.

Сообщается, что кредит будет выдан на 17 месяцев с льготным периодом возврата средств не менее 6 месяцев – процентная ставка – не более 15% годовых (ежемесячная уплата). Расходы на обслуживание и возврат кредита будут осуществляться за счет собственных доходов предприятия.

Напомним, что "Славутич-Арена" является домашней ареной "Металлурга" и "Зари". На ней луганчане в нынешнем сезоне будут проводить домашние матчи группового раунда Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Славутич-Арена ГФК Металлург (Запорожье)
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