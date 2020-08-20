Металлург возьмет кредит 1 млн грн для реконструкции освещения Славутич-Арены

Запорожский "Металлург" попросил у местного горсовета одобрения для того, чтобы взять кредит в размере 1 млн гривен. Клуб намерен потратить данные средства для приведения в порядок системы освещения стадиона "Славутич-Арена".

Горсовет одобрил данную инициативу и разрешил клубу взять кредит.

Сообщается, что кредит будет выдан на 17 месяцев с льготным периодом возврата средств не менее 6 месяцев – процентная ставка – не более 15% годовых (ежемесячная уплата). Расходы на обслуживание и возврат кредита будут осуществляться за счет собственных доходов предприятия.