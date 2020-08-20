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Металлург возьмет кредит 1 млн грн для реконструкции освещения Славутич-Арены
Металлург готовит арену к Лиге Европы
Горсовет одобрил данную инициативу и разрешил клубу взять кредит.
Сообщается, что кредит будет выдан на 17 месяцев с льготным периодом возврата средств не менее 6 месяцев – процентная ставка – не более 15% годовых (ежемесячная уплата). Расходы на обслуживание и возврат кредита будут осуществляться за счет собственных доходов предприятия.
Напомним, что "Славутич-Арена" является домашней ареной "Металлурга" и "Зари". На ней луганчане в нынешнем сезоне