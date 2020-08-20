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Альянс вырвал победу над Металлургом на последних минутах, клуб из Липовой Долины вышел в Первую лигу

Первая лига
(3 голосов)

"Альянс" обыграл запорожцев и в ответном поединке.

Альянс вырвал победу над Металлургом на последних минутах, клуб из Липовой Долины вышел в Первую лигу
Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Алексей Годин решил видоизменить свой состав на ответный матч с "Альянсом". Сухина, Сухарь и Трояновский в этот раз остались на скамейке запасных, а на поле мы увидили Боброва, Олейника и Сачко.У "Альянса" снова не играл с первых минут Станислав Шарай, зато появился в основе Лебеденко.

До перерыва лучше действовали хозяева, которые лишь чудом не открыли счет. Влетел мяч, правда, именно в ворота "Альянса", но не был засчитан из-за офсайда у игрока "Металлурга". Шарай же упустил прекрасный шанс, когда пропустил мяч у себя под ногой, несколько раз головой пробивал Поднебенной, близок к голу был и Загинайлов, но ему не хватило точности.

Накопленная за последние месяцы усталость мешала "Металлургу" создать что-либо опасное у ворот соперника и после перерыва. Вратарь "Альянса" Важинский даже непреднамеренно помогал "казакам" своей ошибкой, но никто воспользоваться этим не сумел, так как вблизи Важинского игроков "Металлурга" не было.

Хороший шанс создал Ярослав Сидоренко для Шарая, навешивая на дальний угол вратарской. Но удар Владислава в падении головой приняла на себя перекладина. Даже если бы мяч влетел в сетку, засчитан он не был бы, ведь хавбек "Альянса" находился в офсайде.

В перекладину попал и Юрий Сачко, после чего сразу же покинул поле, уступив свое место Алексею Разуваеву. Однако гол все же забили хозяева, на последних секундах два вышедших на замену игрока его организовали. Ярослав Сидоренко навесил на голову Яну Осадчему, который открыл счет и принес своей команде победу. Таким образом, "Альянс" в первом же своем профи-сезоне завоевал путевку в Первую лигу.

Альянс - Металлург 1:0 (0:0)

Гол: Осадчий (90+1)
Альянс: Важинский, Медведев, Пикуль, Писный, Рогозинский, Поднебенной (Шарай С. 63), Лебеденко, Ярошенко, Шарай В. (Осадчий 90+1), Агапов (Сидоренко 53), Загинайлов (Есып 67).
Металлург: Котляров, Бобров, Кулинич, Кравченко (Сухарь 44), Сачко (Разуваев 79), Скоблов, Крапивный, Могильный (Трояновский 68), Олейник (Лихобабенко 56), Черний (Шалфеев 74), Белоусов.
Предупреждения: Кравченко (8), Могильный (40), Крапивный (85)

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В статье: Первая лига Альянс (Липовая Долина) Олексій Годін вирішив видозмінити свій склад на матч-відповідь з "Альянсом". Сухіна Сухар і Трояновський цього разу залишилися на лаві запасних а на полі ми побачили Боброва Олійника та Сачка. У "Альянса" знову не грав з перших хвилин Станіслав Шарай зате з'явився в основі Лебеденко. До перерви краще діяли господарі які лише дивом не відкрили рахунок. Влетів м'яч правда саме в ворота "Альянсу" але не був зарахований через офсайд у гравця "Металурга". Шарай ж втратив прекрасний шанс коли пропустив м'яч у себе під ногою кілька разів головою пробивав Піднебенной близьким до голу був і Загинайлов але йому не вистачило точності. Накопичена за останні місяці втома заважала "Металургу" створити що-небудь небезпечне біля воріт суперника і після перерви. Воротар "Альянсу" Важинський навіть ненавмисно допомагав "козакам" своєю помилкою але ніхто скористатися цим не зумів так як поблизу Важинського гравців "Металурга" не було. Хороший шанс створив Ярослав Сидоренко для Шарая навішуючи на дальній кут воротарського. Але удар Владислава в падінні головою прийняла на себе поперечина. Навіть якби м'яч влетів в сітку зарахований він не був би адже хавбек "Альянсу" знаходився в офсайді. У поперечину влучив і Юрій Сачко після чого відразу ж покинув поле поступившись своїм місцем Олексію Разуваєву. Поєдинок так і закінчився без голів хоча обидва колективи награли на те щоб мінімум по разу відзначитися у воротах один одного. Таким чином "Альянс" в першому ж своєму профі-сезоні завоював путівку в Першу лігу. Альянс - Металург 0:0 Альянс: Важинський Медвєдєв Пікуль Пісний Рогозінський Піднебенной (Шарай С. 63) Лебеденко Ярошенко Шарай В. Агапов (Сидоренко 53) Загинайлов (Єсип 67). Металург: Котляров Бобров Кулініч Кравченко (Сухар 44) Сачко (Разуваєв 79) Скоблов Крапивний Могильний (Трояновський 68) Олійник (Лихобабенко 56) Черній (Шалфєєв 74) Бєлоусов. Попередження: Кравченко (8) Могильний (40) Крапивний (85)
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Комментарии (2)
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yunguvnor (м. Чернігів)
20.08.2020 в 20:23
Бомжевик Запоріжжя - додому, а тобто на дно. Альянс з перемогою, радий бачити дует батька і сина Ярошенків в 1Л. Цікава команда у них підібралася, буде дуже добре, якщо закріпляться там.
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Джмиль (Запорожье)
20.08.2020 в 20:21
И что? МЗ оставят в пердиве или нет? Карпаты же заявляются на вторую лигу... Кто что слышал?
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