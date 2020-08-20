Альянс вырвал победу над Металлургом на последних минутах, клуб из Липовой Долины вышел в Первую лигу

Алексей Годин решил видоизменить свой состав на ответный матч с "Альянсом". Сухина, Сухарь и Трояновский в этот раз остались на скамейке запасных, а на поле мы увидили Боброва, Олейника и Сачко.У "Альянса" снова не играл с первых минут Станислав Шарай, зато появился в основе Лебеденко.

До перерыва лучше действовали хозяева, которые лишь чудом не открыли счет. Влетел мяч, правда, именно в ворота "Альянса", но не был засчитан из-за офсайда у игрока "Металлурга". Шарай же упустил прекрасный шанс, когда пропустил мяч у себя под ногой, несколько раз головой пробивал Поднебенной, близок к голу был и Загинайлов, но ему не хватило точности.

Накопленная за последние месяцы усталость мешала "Металлургу" создать что-либо опасное у ворот соперника и после перерыва. Вратарь "Альянса" Важинский даже непреднамеренно помогал "казакам" своей ошибкой, но никто воспользоваться этим не сумел, так как вблизи Важинского игроков "Металлурга" не было.

Хороший шанс создал Ярослав Сидоренко для Шарая, навешивая на дальний угол вратарской. Но удар Владислава в падении головой приняла на себя перекладина. Даже если бы мяч влетел в сетку, засчитан он не был бы, ведь хавбек "Альянса" находился в офсайде.

В перекладину попал и Юрий Сачко, после чего сразу же покинул поле, уступив свое место Алексею Разуваеву. Однако гол все же забили хозяева, на последних секундах два вышедших на замену игрока его организовали. Ярослав Сидоренко навесил на голову Яну Осадчему, который открыл счет и принес своей команде победу. Таким образом, "Альянс" в первом же своем профи-сезоне завоевал путевку в Первую лигу.

Альянс - Металлург 1:0 (0:0)

Гол: Осадчий (90+1)

Альянс: Важинский, Медведев, Пикуль, Писный, Рогозинский, Поднебенной (Шарай С. 63), Лебеденко, Ярошенко, Шарай В. (Осадчий 90+1), Агапов (Сидоренко 53), Загинайлов (Есып 67).

Металлург: Котляров, Бобров, Кулинич, Кравченко (Сухарь 44), Сачко (Разуваев 79), Скоблов, Крапивный, Могильный (Трояновский 68), Олейник (Лихобабенко 56), Черний (Шалфеев 74), Белоусов.

Предупреждения: Кравченко (8), Могильный (40), Крапивный (85)