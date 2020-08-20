СМИ: Металлист 1925 определился с новым главным тренером

Харьковский " Металлист 1925 " определился с новым главным тренером команды.

По информации Sport Arena, главным претендентом на должность главного тренера команды является 47-летний Валерий Кривенцов.

Ожидается, что в тренерский штаб войдут Евгений Котов и Александр Коваль. Сделку должны оформить в ближайшее время. Команде Кривенцова могут представить уже на тренировке в пятницу.

Напомним, что Кривенцов тренировал "Ильичевец" в 2015-2016 годах. Также работал в академии, юношеской и молодежной командах "Шахтера". Летом 2019 года "Шахтер" объявил об отставке тренера.