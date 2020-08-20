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СМИ: Металлист 1925 определился с новым главным тренером

Первая лига
(5 голосов)

Команду примет Валерий Кривенцов

СМИ: Металлист 1925 определился с новым главным тренером
Новина українською

Харьковский "Металлист 1925" определился с новым главным тренером команды.

По информации Sport Arena, главным претендентом на должность главного тренера команды является 47-летний Валерий Кривенцов.

Ожидается, что в тренерский штаб войдут Евгений Котов и Александр Коваль. Сделку должны оформить в ближайшее время. Команде Кривенцова могут представить уже на тренировке в пятницу.

Напомним, что Кривенцов тренировал "Ильичевец" в 2015-2016 годах. Также работал в академии, юношеской и молодежной командах "Шахтера". Летом 2019 года "Шахтер" объявил об отставке тренера.

Ранее Кривенцова сватали на место Александра Бабича в "Мариуполь", однако азовцев принял Остап Маркевич.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Металлист Харьков
20.08.2020 в 21:35
Пропал дом (((((((
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0
-1
ffggpl (Харьков)
20.08.2020 в 22:30
Обоснуй.
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0
0


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