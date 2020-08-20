ПФЛ может отказаться от идеи расширения Первой лиги до 18 команд

Профессиональная футбольная лига может сохранить в новом сезоне Первой лиги 16 команд-участниц.

Так как "Карпаты" и "Балканы", скорее всего, будут играть во Второй лиге, ПФЛ склоняется к тому, чтобы в новом сезоне во втором по силе дивизионе выступало 16 команд, а не 18, как планировалось ранее.

Впрочем, окончательное решение по данному вопросу будет приниматься 21 августа на Конференции ПФЛ, где делегаты решат вопрос путем голосования.

Что касается Второй лиги, то на сегодняшний момент изъявили желание стартовать в турнире 25 команд.

Напомним, что чемпионат Украины в Первой и Второй лигах должен начаться 4 сентября.