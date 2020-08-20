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ПФЛ может отказаться от идеи расширения Первой лиги до 18 команд

Первая лига
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Решение будет приниматься 21 августа

ПФЛ может отказаться от идеи расширения Первой лиги до 18 команд
Новина українською

Профессиональная футбольная лига может сохранить в новом сезоне Первой лиги 16 команд-участниц.

Так как "Карпаты" и "Балканы", скорее всего, будут играть во Второй лиге, ПФЛ склоняется к тому, чтобы в новом сезоне во втором по силе дивизионе выступало 16 команд, а не 18, как планировалось ранее.

Впрочем, окончательное решение по данному вопросу будет приниматься 21 августа на Конференции ПФЛ, где делегаты решат вопрос путем голосования.

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Что касается Второй лиги, то на сегодняшний момент изъявили желание стартовать в турнире 25 команд.

Напомним, что чемпионат Украины в Первой и Второй лигах должен начаться 4 сентября.

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В статье: ПФЛ Карпаты (Львов) Балканы (Заря)
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