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Первая лига

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В Первой лиге 2020/21 будут выступать 16 команд

Первая лига
(6 голосов)

Минус две команды

В Первой лиге 2020/21 будут выступать 16 команд
Новина українською

В ПФЛ рассмотрели вопрос о количестве команд в Первой лиге сезона 2020/21, сообщает Football Hub.

В лиге останется 16 команд. Новичками Первой лиги станут тернопольская "Нива", "Полесье", "Верес", "ВПК-Агро", "Кристалл" и "Альянс".

Полный состав Первой лиги: "Авангард" (Краматорск), "Агробизнес" (Волочиск), "Альянс" (Липовая Долина), "Верес" (Ровно), "Волынь" (Луцк), "ВПК-Агро" (Магдалиновка), "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни), "Кремень" (Кременчуг), "Кристалл" (Херсон), "Металлист 1925" (Харьков), МФК "Николаев", "Нива" (Тернополь), "Оболонь" (Киев), "Полесье" (Житомир), "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Черноморец" (Одесса).

Планировалось расширить лигу до 18 команд, однако "Балканы" и "Карпаты" высказали желание заявиться на Вторую лигу. При этом во Второй лиге будет 26 команд.

Напомним, что президент "Балкан" заявил, что финансовое положение клуба не позволяет выступать во втором украинском дивизионе.

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В статье: ПФЛ
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Комментарии (9)
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gloryhunter
21.08.2020 в 16:09
Да, не повезло "Металлургу" и "Черкащине"! Небось рассчитывали остаться в Первой Лиге!
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0
0
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Drovko (Lviv)
21.08.2020 в 16:25
Раніше говорили, що можливий варіант додаткового матчу Металурга і Черкащини, які програли свої матчі плей-оф через відмову Балкан.
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0
0
viajador (село Свиняче)
21.08.2020 в 16:04
З 16-ти клубів - 6 (!) нових ))) Фактично, нова Ліга. 10 обласних центрів.
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+1
0
Vasjanja999 (Івано-Франківськ)
21.08.2020 в 15:38
Підскажіть будьласка, а де Миколаїв подівся?
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+1
0
avatar
Drovko (Lviv)
21.08.2020 в 15:53
В переліку є Миколаїв....читай уважніше
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
21.08.2020 в 15:20
Можно было Кривбасс в первую заявить
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+1
-2
тутти-10 (Сумська область)
21.08.2020 в 15:24
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+1
0
karpatoman (Львів)
21.08.2020 в 15:26
Давай зразу в АПЛ:)
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+3
0
Очманілий Заєць (Odessa)
21.08.2020 в 16:19
ОПЛ - Офіс президента-ліґа.
+1
0


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