В Первой лиге 2020/21 будут выступать 16 команд

В ПФЛ рассмотрели вопрос о количестве команд в Первой лиге сезона 2020/21, сообщает Football Hub.

В лиге останется 16 команд. Новичками Первой лиги станут тернопольская "Нива", "Полесье", "Верес", "ВПК-Агро", "Кристалл" и "Альянс".

Полный состав Первой лиги: "Авангард" (Краматорск), "Агробизнес" (Волочиск), "Альянс" (Липовая Долина), "Верес" (Ровно), "Волынь" (Луцк), "ВПК-Агро" (Магдалиновка), "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни), "Кремень" (Кременчуг), "Кристалл" (Херсон), "Металлист 1925" (Харьков), МФК "Николаев", "Нива" (Тернополь), "Оболонь" (Киев), "Полесье" (Житомир), "Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Черноморец" (Одесса).

Планировалось расширить лигу до 18 команд, однако "Балканы" и "Карпаты" высказали желание заявиться на Вторую лигу. При этом во Второй лиге будет 26 команд.

Напомним, что президент "Балкан" заявил, что финансовое положение клуба не позволяет выступать во втором украинском дивизионе.