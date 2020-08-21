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Оболонь-Бровар сменила название на Оболонь
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Киевский клуб "
Судя по всему, переименование клуба была утверждено на Конференции ПФЛ.
Напомним, что под названием "Оболонь" киевляне выступали с 2000 по 2013 год, после чего снялись с Первой лиги. Уже в начале 2013-го клуб был возрожден под названием "Оболонь-Бровар".
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Источник:ФК Оболонь-Бровар
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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
21.08.2020 в 20:16
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Unselfish (Белая Церковь )
21.08.2020 в 19:37
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