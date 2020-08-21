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Оболонь-Бровар сменила название на Оболонь

Первая лига
(2 голосов)

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Оболонь-Бровар сменила название на Оболонь
Новина українською

Киевский клуб "Оболонь-Бровар" с сегодняшнего дня (21 августа 2020 года)сменил название на "Оболонь". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Судя по всему, переименование клуба была утверждено на Конференции ПФЛ.

Напомним, что под названием "Оболонь" киевляне выступали с 2000 по 2013 год, после чего снялись с Первой лиги. Уже в начале 2013-го клуб был возрожден под названием "Оболонь-Бровар".

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В статье: Оболонь (Киев) Оболонь-Бровар (Киев)
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Комментарии (2)
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Микко82 (Херсон)
21.08.2020 в 20:16
На черзі Дніпро і Металіст.
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Unselfish (Белая Церковь )
21.08.2020 в 19:37
А так можно было???)))
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