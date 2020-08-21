Оболонь-Бровар сменила название на Оболонь

Киевский клуб " Оболонь-Бровар " с сегодняшнего дня (21 августа 2020 года)сменил название на "Оболонь". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Судя по всему, переименование клуба была утверждено на Конференции ПФЛ.

Напомним, что под названием "Оболонь" киевляне выступали с 2000 по 2013 год, после чего снялись с Первой лиги. Уже в начале 2013-го клуб был возрожден под названием "Оболонь-Бровар".