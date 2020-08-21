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Официально: Валерий Кривенцов - главный тренер Металлиста 1925

Первая лига
(1 голосов)

Выведет команду в УПЛ?

Официально: Валерий Кривенцов - главный тренер Металлиста 1925
UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" получил новый тренерский штаб.

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Клуб возглавил Валерий Кривенцов. Среди его помощников будут ассистенты Евгений Котов и Александр Коваль, тренер вратарей Сергей Вольваков и тренер по физической подготовке Андрей Шабалин.

С сегодняшнего дня команда начинает тренировочный процесс под руководством новых наставников и подготовку к матчу Кубка Украины против "Альянса".

Отметим, что Кривенцов работал в структуре донецкого "Шахтера". Под его началом "Шахтер U-19" выходил в финал юношеской Лиги УЕФА. Имеет опыт работы в "Мариуполе".

Последний сезон "Металлист 1925" завершил на седьмом месте и не смог пробиться в УПЛ.

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В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
21.08.2020 в 23:05
Хороший тренер. Удачи!
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