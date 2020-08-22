Сергей Ковалец: Нам важно вернуть болельщиков на стадион

- Семнадцать очков, которые появились в багаже "Черноморца" в одиннадцати турах под вашим руководством в завершившемся сезоне - приемлемое количество?

- Понятное дело, если есть такой показатель - значит, на эти семнадцать баллов мы наиграли. Разумеется, хотелось бы большего, но что есть - то есть.

- Наверняка не ошибусь, если предположу, что после нескольких матчей вы испытали чувство нереализованности или досады. Это так?

- Вполне естественно, что хочется выигрывать каждый матч. Но для нас было важно отметить: во всех одиннадцати поединках, которые провели подопечные, играли с большим желанием. Желанием победить. Были матчи, в которых мы могли как выиграть, так и проиграть. Но подчеркну еще раз: главное для нас - это уровень игры и желание футболистов.

ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- Вы возглавили "Черноморец" в непростой период. Имеется ввиду не столько турнирное положение, сколько ситуация в мире. В условиях пандемии работалось сложно?

- С этой заразой столкнулся весь мир, и всем пришлось подстраиваться под обстоятельства. В этом плане возобновление чемпионата в первой лиге в июне пришлось весьма кстати. Хотя было много споров - одни высказывались "за", другие были "против". Но как бы там ни было, а жизнь продолжается и, возможно, придется приспосабливаться к сосуществованию с охватившей всю планету заразой. Тем не менее, нужно радоваться жизни и рождению детей, ходить на концерты, играть в футбол. При этом очень важно уметь уберечься от заболевания. Нами должна соблюдаться безопасность и неукоснительно выполняться требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

- Как часто в "Черноморце" прибегают к тестированию на Covid-19?

- Каждые десять дней мы сдаем ПЦР-тесты для того, чтобы анализировать свое состояние перед официальными матчами. Это является нормой обязательного медицинского контроля, предусмотренного в первой лиге. Слава Богу, заболевших не было обнаружено. Помнится, однажды в разгар первой волны пандемии наш доктор сообщил, что все здоровы, и это немало нас порадовало. Как раз в тот момент был непростой период, когда все колебались: возобновлять сезон или же нет.

ПОСТКАРАНТИННЫЕ ФАКТОРЫ СО ЗНАКОМ "ПЛЮС"

- Львиная доля футболистов, числившихся в штате клуба на момент вашего прихода, продолжила в нем выступления. Какие слова повлияли на их желание остаться в "Черноморце"?

- Мы никого из ребят не держали, так как понимали, что каждый может найти себе другую команду. Разговаривали с руководством клуба, работая на доверии с футболистами. Все понимали, что если они и уйдут из "Черноморца", никто плохого слова в их адрес не скажет. Но те, кто остался, проявили себя с хорошей стороны - как по части профессиональных, так и человеческих качеств. Мы им благодарны за тот период, который провела команда с их участием. И хотя нам было непросто, ребята понимали, что являются профессионалами и должны качественно выполнять свою работу.

- Насколько быстро удалось зажечь коллектив единой целью?

- По этому поводу вспомнился вопрос: "Как можно успокоить темнокожих людей в США?". И ответ: "Кинуть им баскетбольный мяч". Ведь они сразу же начнут играть в баскетбол. Футбол в действие также приводит мяч: в этой игре игроки должны играть, а тренеры - тренировать. Что же касается конкретного случая, то об этом, пожалуй, лучше спросить у самих футболистов. Думаю, что в период карантина, работая по индивидуальной программе, каждый из них соскучился по любимой игре, и это не могло не сказаться со знаком "плюс". Ведь одно дело - слова, а совсем другое - эмоциональный порыв. К тому же, футболисты понимают, что в таком городе, как Одесса, невозможно играть не от души. И это, безусловно, влияло на то, что нашему тренерскому штабу было легко настраивать их на игру.

- В первом же послекарантинном матче "Черноморцу" удалось разгромить луцкую "Волынь" - 5:2, которой, возможно, именно этих трех очков для возвращения в элиту и не хватило. Чем объяснили бы такой кураж?

- Вот как раз в сказанном мною чуть выше и кроется ответ на этот вопрос - игроки соскучились за футболом. Выйдя на красавец-стадион после столь долгого ожидания возобновления чемпионата, да еще и зная о том, что матч будет транслироваться в прямом эфире на "Футбол1", они и выдали столь результативную игру. Высокой мотивацией послужил еще и тот факт, что "Волынь" была одним из главных претендентов на завоевание путевки в Премьер-лигу.

БАЛАНС ОПЫТА И МОЛОДОСТИ

- Вы удовлетворены соотношением молодости и опыта во вверенном вам коллективе?

- Нам, конечно же, необходимо усиливаться. Именно над этим сейчас и работаем, просматривая большое количество кандидатов. Согласен, что в составе команды должен быть разумный баланс в количестве опытных и молодых игроков. Будем его искать.

- Достаточно ли на примете футболистов, которые действительно могли бы усилить "Черноморец"?

- Есть игроки, которых мы хотим пригласить. Будем общаться вместе с руководством по этому поводу, чтобы найти алгоритм для усиления команды. В числе заинтересовавших нас кандидатов есть как опытные, так и молодые игроки. Селекция в футболе ведется круглосуточно, ведь для любой команды это один из основных критериев в деятельности и процессе развития клуба. Всегда нужна свежая кровь, интересные и мастеровитые игроки. Мы надеемся, что футболисты, которые придут, усилят "Черноморец".

- Задействовать в качестве играющих тренеров ваших помощников Евгения Боровика и Алексея Антонова не намерены?

- Намерены. Тем более, что обоим есть что показать молодым футболистам. Но Евгений и Алексей должны сами чувствовать, какое решение в этом вопросе принимать. Они по футбольным меркам находятся отнюдь не в граничном для активных выступлений возрасте, и вполне могут принести немало пользы. Боровику ведь всего 35 лет, Антонову - 34.

ПРАВИЛЬНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ СО СЛОВАКИЕЙ

- Поставленная на сезон-2019/20 задача возвращения в Премьер-лигу ввиду большого очкового отставания оказалась под сомнением еще в конце осенней части соревнований. Цель на новый чемпионат остается прежней?

- Прежде всего, нам важно вернуть болельщиков на стадион и показывать хорошую игру. Ведь болельщик простит все, кроме безразличия. Таков один из главных приоритетов нашей команды.

- Игры без зрителей или с крошечным их количеством ввиду карантинных ограничений на футболистов действуют угнетающе?

- Самое главное сейчас - это безопасность. И не только у нас, а во всем мире. Мы понимаем, что без зрителей очень тяжело - совсем не те эмоции! В этом можно было убедиться по трансляциям матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, на которых трибуны были пусты. Для создания искусственной атмосферы использовался даже интершум, однако это совсем не то. Ведь ничто искусственное не может заменить естественное. Понятное дело, что все мы хотим, чтобы болельщики на стадионе, как и зрители в театре, были. Однако наше "за" ни в коем случае не должно идти вразрез с режимом здравого смысла. Надеемся, чтобы МОЗ дал "добро" на присутствие болельщиков на спортивных аренах.

- Кого считаете главными претендентами на повышение в классе по итогам сезона-2020/21?

- Думаю, что команд восемь за путевки будут бороться. Вообще первая лига нынче очень ровная. Как никогда. Два последних сезона показали, что такие команды, как "Колос" и "Днепр-1", оказавшись в элите, способны составлять конкуренцию более опытным соперникам. Команда из Коваливки не только финишировала в первой шестерке, но и вышла в квалификацию Лиги Европы. Это говорит о том, что подпитка из первой лиги для нашей элиты есть. Уверен, что сезон-2020/21 будет достаточно интересным, и количество команд, которые поборются за повышение в классе, в сравнении с минувшим не уменьшится. Правда, для того, чтобы тот или другой клуб получил право играть в Премьер-лиге, нужно располагать соответствующей ее требованиям инфраструктурой. В этой связи не могу не провести параллель со Словакией, где мне посчастливилось работать дважды (оба раза в "Татране" из Прешова - Прим. В.К.). Так вот, в элите словацкого футбола не имеет права играть команда, у которой нет собственного стадиона с электроподогревом поля. Мне кажется, что это абсолютно правильно. Вот и в нашем футболе так должно быть: если тот или другой клуб имеет желание выступать в Премье-лиге, то обязан иметь стабильную материально-техническую базу. Только в таком случае наше футбольное хозяйство будет развиваться, а игра миллионов будет приносить удовольствие ее болельщикам.

ОСОБЫЙ ОАЗИС НА ЗЕМЛЕ

- Вы уже полностью освоились в Одессе?

- (Улыбается). Стоило мне всего на пару-тройку дней отлучиться из Одессы, как почувствовал магнетизм этого города. Недавно ненадолго заглянул к родителям на Хмельнитчину, после чего заехал домой в Киев, где поймал себя на мысли: тянет в Одессу. Понятное дело, в ней у меня любимая работа, в которой ежедневный процесс тренерской деятельности, общение с игроками и коллегами. Наконец - море, о котором говорил известную всем фразу наш авторитетный тренер Виктор Прокопенко ("Жизнь дана человеку лишь раз, и прожить ее нужно у моря" - Прим. В.К.). Хорошо, что сейчас со мной в Одессе супруга Анжелика, да и младшая дочь тоже побывала. Не хватает лишь внуков (улыбается). Хотя старший, Ванька, провел у нас десять дней.

- В фразе "Искусство жить в Одессе" уже успели убедиться?

- Одесса - это словно другая страна, какой-то особый оазис на земле. Разумеется, к этому городу, как и к любому другому, нужно привыкнуть. Но когда ты имеешь работу, постоянно общаешься с болельщиками и футболистами, то понимаешь, что "Черноморец" ассициируется лишь с Премьер-лигой, не иначе. Вот и получается, что у команд, приезжающих в Одессу, в связи с этим возникает двойная мотивация и особая ответственность. Мы должны быть сильными с точки зрения ментальности игры. А еще быть готовыми к тому, что каждый матч, который будем проводить, должен проходить на высоком, боевом уровне.

- Что-то новое за время работы в Одессе для себя открыли?

- Каждую неделю выбираюсь в центр города, чтобы насытиться неповторимой атмосферой Одессы. Гуляя по Приморскому бульвару и Дерибасовской, любуясь Потемкинской лестницей и Оперным театром, я с огромным удовольствием окунаюсь в эту ауру, словно заряжая батарейки. Люблю выпить кофе в тени бульвара у гостиницы "Лондонская", посидеть и понаслаждаться городом. Красота! Такой позитивной энергетикой стараюсь обновить эмоции, ведь каждый матч, как и насыщенные тренировки и постоянное общение с коллективом, этого требуют постоянно. Что и говорить, чтобы понять одесский колорит, в ней нужно пожить. И я рад, что у меня есть такая возможность. Одесса-мама по своей легендарности стоит особняком. Согласитесь, "мамой" просто так город не назовут (улыбается).

- В последние тринадцать лет каждый год снимаются фильмы и сериалы на одесскую тематику. Следить за ними успеваете?

- Вместе с женой смотрим их, получая массу удовольствия. Видели много картин об Одессе, из которых особенно запомнились "Шулер", "Жизнь и приключения Мишки Япончика", "Сонька Золотая Ручка" и другие.

- На улицах города болельщики вас узнают?

- Да, обращают внимание. И в центре города, и на пляже.

- Сколько автографов во время прогулок по Одессе успеваете раздать?

- Не знаю, не считал. Но не много. Вообще процесс раздачи автографов и совместного фото в Одессе происходит спокойно, ажиотажа нет. Может, он еще будет (смеется).