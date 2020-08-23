  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Агробизнес усилился экс-защитником Зари
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Агробизнес усилился экс-защитником Зари

Первая лига
(2 голосов)

Михаил Пыско вернулся в Украину

Агробизнес усилился экс-защитником Зари
Новина українською

"Агробизнес" подписал контракт с 27-летним украинским защитником Михаилом Пыско, сообщает официальный сайт клуба.

Детали соглашения сторон не уточняются.

Пыско является воспитанником "Шахтера". В Украине выступал за "Зарю", "Говерлу", "Мариуполь", "Рух" и "Ингулец".

Последним клубом украинца была беларусская "Бельшина".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Михаил Пыско Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...