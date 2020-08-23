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Агробизнес усилился экс-защитником Зари
Михаил Пыско вернулся в Украину
"Агробизнес" подписал контракт с 27-летним украинским защитником Михаилом Пыско, сообщает официальный сайт клуба.
Детали соглашения сторон не уточняются.
Пыско является воспитанником "Шахтера". В Украине выступал за "Зарю", "Говерлу", "Мариуполь", "Рух" и "Ингулец".
Последним клубом украинца была беларусская "Бельшина".
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