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Геннадий Пасич стал игроком Вереса
Экс-хавбек "Олимпика" и "Карпат" подписал контракт на один год
Официальный сайт Ровенского "Вереса" сообщает, что Геннадий Пасич стал футболистом клуба.
27-летний полузащитник подписал контракт однолетний контракт.
Пасич уже выступал за "Верес" - в первой половине сезона 2017/2018. Тогда Геннадий сыграл в 15 матчах и забил 1 гол.
За свою карьеру воспитанник каменскаго "Енергоюниора" успел поиграть за "Днепр", "Нефтяник-Укрнефть", "Верес", "Олимпик" и "Карпаты".
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Источник:Информационная служба НК "Верес"
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