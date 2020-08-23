Геннадий Пасич стал игроком Вереса

Официальный сайт Ровенского "Вереса" сообщает, что Геннадий Пасич стал футболистом клуба.

27-летний полузащитник подписал контракт однолетний контракт.

Пасич уже выступал за "Верес" - в первой половине сезона 2017/2018. Тогда Геннадий сыграл в 15 матчах и забил 1 гол.

За свою карьеру воспитанник каменскаго "Енергоюниора" успел поиграть за "Днепр", "Нефтяник-Укрнефть", "Верес", "Олимпик" и "Карпаты".