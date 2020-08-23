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Геннадий Пасич стал игроком Вереса

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Экс-хавбек "Олимпика" и "Карпат" подписал контракт на один год

Геннадий Пасич стал игроком Вереса
Новина українською

Официальный сайт Ровенского "Вереса" сообщает, что Геннадий Пасич стал футболистом клуба.

27-летний полузащитник подписал контракт однолетний контракт.

Пасич уже выступал за "Верес" - в первой половине сезона 2017/2018. Тогда Геннадий сыграл в 15 матчах и забил 1 гол.

За свою карьеру воспитанник каменскаго "Енергоюниора" успел поиграть за "Днепр", "Нефтяник-Укрнефть", "Верес", "Олимпик" и "Карпаты".

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич
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