Волынь устроит контрольный поединок с новичком Первой лиги

" Волынь " проведет спарринг с ровенским " Вересом ". Матч состоится сегодня, 25 августа, в Луцке. Начало игры - в 17:00.

В "Вересе" сообщают, что товарищеская встреча состоится в "закрытом режиме" и без видеотрансляции - такое решение принял тренерский штаб "Волыни", а причиной является желание "крестоносцев" оставить в тайне игроков, находящихся на просмотре.

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Сначала вероятным местом проведения называли стадион "Подшипник", но как сообщает FanprojectVolyn, игра состоится на "Авангарде".

"Авангард" - потому закрыл ворота, поставил охрану на вход - и все дело. К "Подшипнику" или Дубновской могли какие-то шпионы-враги волынского футбола таки подкрасться и увидеть секретный матч несмотря на карантин.

Для "Вереса" новый сезон начнется в Кубке Украины - 29 августа команда Юрия Вирта сыграет матч первого предварительного этапа розыгрыша на выезде с черкасским "Днепром".