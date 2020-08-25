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И. о. президента ПФЛ подведет итог прошлого чемпионата и анонсирует новый

Первая лига
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И. о. президента ПФЛ подведет итог прошлого чемпионата и анонсирует новый
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир завтра, 26 августа, на телеканале XSPORT в 00:10.

Экспертом в последней программе сезона будет исполняющий обязанности президента ПФЛ Александр Каденко.

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В выпуске:

  • ТОП-5 событий летней части соревнований
  • Первая лига: участники, изменения и новации
  • Вторая лига: новички, формат и развитие в регионах
  • Изменения в розыгрыше Кубка Украины
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Кубок Украины Александр Каденко Украина футбольная
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Источник:
ПФЛ

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