Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
И. о. президента ПФЛ подведет итог прошлого чемпионата и анонсирует новый
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" выйдет в эфир завтра, 26 августа, на телеканале XSPORT в 00:10.
Экспертом в последней программе сезона будет исполняющий обязанности президента ПФЛ Александр Каденко.
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В выпуске:
- ТОП-5 событий летней части соревнований
- Первая лига: участники, изменения и новации
- Вторая лига: новички, формат и развитие в регионах
- Изменения в розыгрыше Кубка Украины
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Источник:ПФЛ
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