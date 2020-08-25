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Готовы к объединению. Стороженко прокомментировал сосуществование Металла и Металлиста 1925
С Ярославским
Председатель наблюдательного совета перволигового "
В жизни нет ничего невозможного. Как говорится, было бы желание. Я всегда подчеркивал, что если Александр Владиленович Ярославский захочет заниматься футболом и вкладывать в него деньги, то мы не будем перетягивать канат.
Мы готовы к тому, чтобы встретить его как нашего товарища, большого друга и человека, достигшего больших успехов в футболе.
Если будет желание объединиться, мы никогда не будем против. Пожалуста. Мы готовы к этому.