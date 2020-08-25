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Готовы к объединению. Стороженко прокомментировал сосуществование Металла и Металлиста 1925

Первая лига
(1 голосов)

С Ярославским

Готовы к объединению. Стороженко прокомментировал сосуществование Металла и Металлиста 1925
Новина українською

Председатель наблюдательного совета перволигового "Металлиста 1925" Сергей Стороженко оценил возможность объединения с клубом "Металл", который заявился на Вторую лигу.

В жизни нет ничего невозможного. Как говорится, было бы желание. Я всегда подчеркивал, что если Александр Владиленович Ярославский захочет заниматься футболом и вкладывать в него деньги, то мы не будем перетягивать канат.

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Мы готовы к тому, чтобы встретить его как нашего товарища, большого друга и человека, достигшего больших успехов в футболе.

Если будет желание объединиться, мы никогда не будем против. Пожалуста. Мы готовы к этому.

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В статье: Сергей Стороженко Александр Ярославский Первая лига Вторая лига Металлист 1925 (Харьков) Металл (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Dany_Red (Харьков)
25.08.2020 в 14:10
Объяви усатый маразматик металлист банкротом, то давно была бы уже полноценная команда, но деньги мыть важнее... К тому же мариновать пацанов в первой лиге. Лучше каждый год тренеров менять, которые команду тянут вверх и сливать очки в финальных матчах...
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Инспектор ( )
25.08.2020 в 14:07
Что их так тянет на гнилую советчину? Металл, Металлисты, Металлурги....
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