Готовы к объединению. Стороженко прокомментировал сосуществование Металла и Металлиста 1925

Председатель наблюдательного совета перволигового " Металлиста 1925 " Сергей Стороженко оценил возможность объединения с клубом "Металл", который заявился на Вторую лигу.

В жизни нет ничего невозможного. Как говорится, было бы желание. Я всегда подчеркивал, что если Александр Владиленович Ярославский захочет заниматься футболом и вкладывать в него деньги, то мы не будем перетягивать канат.

Мы готовы к тому, чтобы встретить его как нашего товарища, большого друга и человека, достигшего больших успехов в футболе.

Если будет желание объединиться, мы никогда не будем против. Пожалуста. Мы готовы к этому.