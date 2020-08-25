Первая лига
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ПФЛ объявила дату жеребьевки календаря Первой лиги
Жеребьевка Второй лиги состоится позже
В пятницу 26 августа в Доме футбола состоится жеребьевка календаря чемпионата
Начало – в 12:00.
В мероприятии примут участие легендарный игрок и успешный тренер Павел Яковенко и Заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.
Жеребьевка календаря Второй лиги состоится позже, о чем будет сообщено дополнительно.
Напомним, что в новом сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд.
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Источник:ПФЛ
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