ПФЛ объявила дату жеребьевки календаря Первой лиги

В пятницу 26 августа в Доме футбола состоится жеребьевка календаря чемпионата Первой лиги сезона 2020/21.

Начало – в 12:00.

В мероприятии примут участие легендарный игрок и успешный тренер Павел Яковенко и Заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

Жеребьевка календаря Второй лиги состоится позже, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в новом сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд.