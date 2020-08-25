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ПФЛ объявила дату жеребьевки календаря Первой лиги

Первая лига
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Жеребьевка Второй лиги состоится позже

ПФЛ объявила дату жеребьевки календаря Первой лиги
Новина українською

В пятницу 26 августа в Доме футбола состоится жеребьевка календаря чемпионата Первой лиги сезона 2020/21.

Начало – в 12:00.

В мероприятии примут участие легендарный игрок и успешный тренер Павел Яковенко и Заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

Жеребьевка календаря Второй лиги состоится позже, о чем будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в новом сезоне в Первой лиге сыграют 16 команд.

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В статье: Первая лига ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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