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Кристалл усилился двумя полузащитниками

Первая лига
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Херсонский клуб готовится к старту сезона в Первой лиге

Кристалл усилился двумя полузащитниками
Новина українською

Херсонский "Кристалл" накануне старта нового сезона Первой лиги подписал двух полузащитников - Игоря Семенину и Сергея Цыбульского.

Интересно, что 31-летний Семенина в прошлом сезоне играл за херсонскую команду, однако после досрочного завершения сезона во Второй лиге из-за пандемии коронавируса получил статус свободного агента. Сейчас футболист вернулся в расположение МФК "Кристалл" и подписал новое соглашение с клубом.

Ранее хавбек также выступал за "Ниву" Тернополь, "Феникс", "Нефтяник", "Львов", "Энергетик", МФК "Николаев", "Олимпик", "Черкасский Днепр" и "Гелиос".

25-летний Цибульский - воспитанник херсонского футбола. Сергей также ранее уже выступал в "Кристалле" (2011-2013 гг.). Также в его карьере присутствуют "Энергия", "Мир", "Колос", "Горняк" и "Таврия" Симферополь.

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В статье: Игорь Семенина Сергей Цыбульский Кристалл (Херсон)
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Источник:
МФК Кристал

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