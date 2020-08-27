Центральный защитник прекратил сотрудничество с Металлист 1925

Сотрудничество с ФК " Металлист 1925 " прекратил 28-летний защитник Дмитрий Поспелов. Он стал игроком команды летом 2018 года и за два сезона провел 47 матчей в Первой лиге и два - в Кубке Украины. В них он отметился 10 забитыми мячами и двумя ассистами.

Я благодарен судьбе, что у меня была возможность поиграть в Харькове за "Металлист 1925". Этот город стал для меня вторым домом. Спасибо руководству клуба за предоставленный шанс, тренерам, которым удалось поработать, болельщикам, которые поддерживали команду. Это фантастика! Очень жаль, что в концовке сезона мы играли без вашей поддержки. Я прилагал все усилия, в каждом матче, чтобы вас радовать.

Спасибо вам за все, особенно, тем, кто находился в непосредственной близости ко мне каждый день. Я очень благодарен Сергею Стороженко. Вы очень много делаете для харьковского футбола. Желаю вам всем удачи. Пришло время двигаться дальше ", - сказал Дмитрий Поспелов.