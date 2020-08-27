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Центральный защитник прекратил сотрудничество с Металлист 1925

Первая лига
(2 голосов)

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Центральный защитник прекратил сотрудничество с Металлист 1925
Новина українською

Сотрудничество с ФК "Металлист 1925" прекратил 28-летний защитник Дмитрий Поспелов. Он стал игроком команды летом 2018 года и за два сезона провел 47 матчей в Первой лиге и два - в Кубке Украины. В них он отметился 10 забитыми мячами и двумя ассистами.

Я благодарен судьбе, что у меня была возможность поиграть в Харькове за "Металлист 1925". Этот город стал для меня вторым домом. Спасибо руководству клуба за предоставленный шанс, тренерам, которым удалось поработать, болельщикам, которые поддерживали команду. Это фантастика! Очень жаль, что в концовке сезона мы играли без вашей поддержки. Я прилагал все усилия, в каждом матче, чтобы вас радовать.

Спасибо вам за все, особенно, тем, кто находился в непосредственной близости ко мне каждый день. Я очень благодарен Сергею Стороженко. Вы очень много делаете для харьковского футбола. Желаю вам всем удачи. Пришло время двигаться дальше ", - сказал Дмитрий Поспелов.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Поспелов
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Источник:
Металіст 1925

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Комментарии (2)
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xamp26
27.08.2020 в 10:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ffggpl (Харьков)
27.08.2020 в 08:22
Спасибо, Дмитрий!
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