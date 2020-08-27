Юрий Климчук - лучший игрок сезона в Первой лиге

Мы преднамеренно ждали когда улягутся все эмоции по части окончания сезона в Первой лиги, чтобы сделать выбор максимально трезво и прагматично. Однако все равно не смогли прийти в редакции к единому знаменателю по части определения лучшего игрока сезона.

Основная дискуссия развернулась вокруг первого места. С одной стороны был Денис Кожанов - опытный лидер "Волыни", который второй год кряду выиграл приз лучшему футболисту дивизиона по системе "гол+пас" (25 очков, 18+7). С другой, сыгравший на десять матчей меньше, но принесший чуть ли не большую пользу своей команде, Юрий Климчук, "Рух" которого, в отличие от "Волыни", повысился в классе.

Волевым решением звание было присуждено молодому форварду львовского клуба, который вместе с Даниилом Кондраковым стал лучшим бомбардиром своей команды (по 12 голов), а также своими результативными действиями приносящий "Руху" очки в десяти матчах - ровно в половине из всех, в которых участвовал. Сам игрок не скрывал удивления по поводу подобного признания. "Честно говоря, не ожидал! Очень приятна данная награда, тем более на фоне впечатляющих выступлений Дениса Кожанова, Ники Ситчинавы и прочих конкурентов из других команд", - отметил Климчук в телефонном разговоре.

Еще в мае мы, поздравляя Юрия с Днем рождения, отмечали, что он на тот момент оказался без клуба.

Странно было видеть подобную ситуацию, учитывая пользу, которую Климчук приносил львовянам при Леониде Кучуке. Все ли дело в смене тренера или были другие факторы? Тем не менее, форвард по этому поводу был лаконичен: "Рабочие моменты, идут переговоры, кстати до сих пор. Надеюсь, в ходе паузы все решится и уже во втором туре попаду в обойму "Руха". Сообщение об этом ждите на официальном сайте клуба", - именно так объяснил нападающий свое отсутствие в первых турах после рестарта, а также в дебютном матче его команды в Премьер-лиге против "Ворсклы".

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Поговорили также и о феноменальной статистике, согласно которой в чемпионате Первой лиге Юрию Климчуку требовалось в среднем 119 минут на один гол. В связи с этим возник вопрос об оптимальной позиции на поле. "Оптимально - как можно ближе к воротам (улыбается). Ну а конкретной позиции, удобной для себя, даже не назову. Могу сыграть в оттяжке, могу на острие, могу на любом из флангов - зависит от решения тренера. Везде в группе атаки чувствую себя хорошо", - прокомментировал молодой игрок свою эффективность.

Пять из двенадцати своих голов нападающий "Руха" провел из одиннадцатиметровой отметки, ни разу не промахнувшись. "В ходе моей пока еще непродолжительной профессиональной карьеры промахов с пенальти не было. Хотелось бы, чтобы это продолжалось как можно дольше", - отметил сам Юрий и этот факт.

Общий рейтинг лучших игроков Первой лиги сезона 2019/20 по версии UA-Футбол выглядит следующим образом:

1. Юрий Климчук (18 баллов)

2. Денис Кожанов (18)

3. Ярослав Ямполь (14)

4. Виталий Собко (11)

5. Ярослав Мартынюк (10)

6. Виталий Кольцов (10)

7. Александр Кучеренко (9)

8. Александр Мишуренко (8)

9. Игорь Мединский (8)

10. Андрей Попович (7)

11. Вадим Яворский (7)

12. Анатолий Нуриев (6)

13. Игорь Дуць (6)

14. Назарий Федоривский (6)

Обладатель третьего места, Ярослав Ямполь, признавался игроком месяца в августе 2019-го, а также имеет в своем активе десять голов и четыре результативных передачи в 29 матчах. За год полузащитник стал настоящим лидером центра поля "Металлиста 1925". Жаль, только, решить задачу по повышению в классе второй сезон кряду не удалось.

Напомним, что лучшим бомбардиром чемпионата 2019/20 стал Денис Кожанов, забивший 18 голов, из которых шесть с пенальти. Он же выиграл гонку по системе "гол+пас", о чем мы уже вспоминали выше. У Дениса семь победных мячей в сезоне, три его гола спасали для "Волыни" ничью, дважды лучане выигрывали после результативных передач своего лидера. Однако по окончании неудачного для команды сезона Кожанов принял предложение "Миная" и перешел в закарпатский клуб.

Лучших ассистентов в Первой лиге было два - в последнем туре Роман Кузьмин из "Прикарпатья" догнал представителя "Авангарда" Виталия Собко, сделав две результативные передачи в матче против "Горняка-Спорта" (4:2). У обоих по девять ассистов за сезон, но стоит отметить, что краматорчанин в 30-м туре уже не играл, так как не стал продлевать контракт с клубом.

Предыдущие победители номинации Игрок сезона

2019 - Денис Кожанов / "Волынь"

2018 - Александр Акименко / "Ингулец"

2017 - Руслан Степанюк / "Верес"

2016 - Артем Фаворов / "Оболонь"

2015 - Станислав Кулиш / "Сталь" Каменское

2014 - Александр Акименко / "Сталь" Алчевск

2013 - Сергей Ткачев / "Севастополь"

Уже 5-го сентября стартует новый сезон Первой лиги. Лауреаты прошлого в большинстве своем поднялись в классе, так что нас ждут новые эмоции и новые герои.