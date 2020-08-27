Верес подписал Гегедоша и двух экс-игроков Авангарда

Состав ровенского " Вереса " пополнили полузащитник Никита Полюлях и нападающий Роберт Гегедош.

Срок действия соглашения с Никитой Полюляхом рассчитан до конца сезона, а Роберта Гегедоша - до конца 2020-го.

Никита Полюлях родился 15 марта 1993 в Каменском (Днепропетровская область). Рост - 184 см. Вес - 75 кг. Полузащитник. Воспитанник школы столичного "Динамо" и днепровского "Днепра". Предыдущие клубы: "Днепр", "Металлург" (Донецк), "Сталь" (Алчевск), "Колхети" (Грузия), "Авангард" (Краматорск). Сыграл 31 матч за сборные Украины U17 и U19. Финалист Кубка Украины 2011-2012.

Роберт Гегедош родился 2 мая 1993 в Ужгороде. Рост 180 см. Вес - 73 кг. Нападающий. Воспитанник Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного и СДЮШОР (Ужгород). Предыдущие клубы: "Говерла" (Ужгород), "Кремень" (Кременчуг), "Минай", "Металлист 1925" (Харьков).

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Накануне годовые контракты с Верес подписали Роман Мирошник и Виталий Дахновский.

Роман Мирошник родился 3 января 1994 в Луганске. Рост - 178 см. Вес - 65 кг. Защитник. Воспитанник ЛДУФК (Луганск). Предыдущие клубы: "Сталь" (Алчевск), "Металлург" (Донецк), "Авангард" (Краматорск). Провел 41 матч за сборные Украины U16, U17, U18, U19 и U20. Перед стартом сезона 2016-2017 Роман Мирошник уже был на просмотре в ровенском "Вересе". Впрочем, тогда к подписанию полноценного контракта дело не дошло.

Полузащитник Виталий Дахновский течение двух последних месяцев тренировался в лагере команды и принял участие в нескольких спаррингах. Родился 10 февраля 1999 года. Рост 175 см. Вес - 67 кг. Полузащитник. Воспитанник футбольного клуба "Львов". В сезоне 2017-2018 сыграл 20 матчей в чемпионате УПЛ за "Верес" U19. Забил 8 мячей. В сезоне 2018-2019 выступал за "Львов" U19. Сыграл 10 матчей, забил 3 гола.

В то же время тренерский штаб "красно-черных" решил не продолжать сотрудничество с четырьмя футболистами - защитниками Александром Дударенко, Дмитрием Ховбоша и Русланом Зубковым, а также - полузащитником Антоном Евдокимовым. Действие контрактов с четырьмя футболистами было прекращено по соглашению сторон.