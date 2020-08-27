Черноморец подписал четырех новичков

Интересно девки пляшут. Все новости о ЧО мы узнаем не из сайта команды ( лучшего в 1-й лиге, страшно подумать о худших) , а из других источников. Сайт действительно интересен только подачей материалов об истории команды и всё.... больше ничего. Нет многого интересного в т.ч. обратной связи с болельщиками т.е отсутствуют комментарии, а впрочем комментировать то нечего.