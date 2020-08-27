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Черноморец подписал четырех новичков

Первая лига
(1 голосов)

Усиление перед стартом Первой лиги

Черноморец подписал четырех новичков
Новина українською

"Черноморец" подписал четырех новых футболистов.

"Моряками" стали двое бывших игроков "Карпат" — вратарь Роман Пидкивка и полузащитник Артем Козак. 25-летний голкипер покинул львовский клуб еще в январе, Козак — в начале июля.

Также игроками "Черноморца" стали защитник "Металлиста 1925" Дмитрий Поспелов и полузащитник "Оболони" Ринар Валеев, который ранее уже выступал за "моряков".

Напомним, что в прошлом сезоне "Черноморец" финишировал на десятом месте в Первой лиге.

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В статье: Ринар Валеев Черноморец (Одесса) Роман Пидкивка Дмитрий Поспелов Артем Козак
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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очстарчер (Одесса)
27.08.2020 в 21:39
Интересно девки пляшут. Все новости о ЧО мы узнаем не из сайта команды ( лучшего в 1-й лиге, страшно подумать о худших) , а из других источников. Сайт действительно интересен только подачей материалов об истории команды и всё.... больше ничего. Нет многого интересного в т.ч. обратной связи с болельщиками т.е отсутствуют комментарии, а впрочем комментировать то нечего.
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alex.belogubko (одесса)
27.08.2020 в 21:16
где Мартыненко Ковбаса и нападающие--огласите весь список
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