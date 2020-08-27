Первая лига
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Черноморец подписал четырех новичков
Усиление перед стартом Первой лиги
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"Моряками" стали двое бывших игроков "Карпат" — вратарь Роман Пидкивка и полузащитник Артем Козак. 25-летний голкипер покинул львовский клуб еще в январе, Козак — в начале июля.
Также игроками "Черноморца" стали защитник "Металлиста 1925" Дмитрий Поспелов и полузащитник "Оболони" Ринар Валеев, который ранее уже выступал за "моряков".
Напомним, что в прошлом сезоне "Черноморец" финишировал на десятом месте в Первой лиге.
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (2)
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очстарчер (Одесса)
27.08.2020 в 21:39
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alex.belogubko (одесса)
27.08.2020 в 21:16
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