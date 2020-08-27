Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 усилился защитником и хавбеком
Жичиков и Гошкодеря стали игроками харьковской команды
Харьковский "Металлист 1925" подписал двух игроков.
Как сообщает портал Transfermarkt, игроками харьковской команды стали полузащитник Виталий Гошкодеря и защитник Максим Жичиков.
Официально клуб о подписании игроков пока не объявил, поэтому условия контрактов на данный момент неизвестны.
Напомним, что 32-летний Гошкодеря первую половину прошлого сезона провел в "Черноморце", после чего зимой перешел в "Олимпик", а 27-летний Жичиков прошлый игровой год провел в "Минае".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...