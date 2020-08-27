Металлист 1925 усилился защитником и хавбеком

Харьковский "Металлист 1925" подписал двух игроков.

Как сообщает портал Transfermarkt, игроками харьковской команды стали полузащитник Виталий Гошкодеря и защитник Максим Жичиков.

Официально клуб о подписании игроков пока не объявил, поэтому условия контрактов на данный момент неизвестны.

Напомним, что 32-летний Гошкодеря первую половину прошлого сезона провел в "Черноморце", после чего зимой перешел в "Олимпик", а 27-летний Жичиков прошлый игровой год провел в "Минае".