"Конкуренция будет очень серьезной": Вирт намекнул, что Верес поборется за путевку в УПЛ

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт рассказал о задачах команды на сезон и комплектовании коллектива перед стартом чемпионата в Первой лиге.

"Сейчас мы сосредоточились на поиске квалифицированных фланговых полузащитников, игрока опорной зоны.

Что касается планов на сезон, то на 30 августа у меня запланирована встреча с председателем наблюдательского совета НФК "Верес" Игорем Надеиным, после ее завершения и в этом вопросе появится конкретика. Мы настроены очень серьезно, хотя и в новом сезоне желающих повыситься в классе будет предостаточно. Конкурентами будут прежде всего "Агробизнес", "Волынь", "Оболонь", "Металлист 1925", "Черноморец", - сказал Вирт.

Напомним, что в стартовом туре чемпионата Украины в первой лиге "Верес" 5 сентября сыграет с "Оболонью".