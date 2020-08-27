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"Конкуренция будет очень серьезной": Вирт намекнул, что Верес поборется за путевку в УПЛ
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Главный тренер "
"Сейчас мы сосредоточились на поиске квалифицированных фланговых полузащитников, игрока опорной зоны.
Что касается планов на сезон, то на 30 августа у меня запланирована встреча с председателем наблюдательского совета НФК "Верес" Игорем Надеиным, после ее завершения и в этом вопросе появится конкретика. Мы настроены очень серьезно, хотя и в новом сезоне желающих повыситься в классе будет предостаточно. Конкурентами будут прежде всего "Агробизнес", "Волынь", "Оболонь", "Металлист 1925", "Черноморец", - сказал Вирт.
Напомним, что в стартовом туре чемпионата Украины в первой лиге "Верес" 5 сентября сыграет с "Оболонью".