Макаров: Костюченко координировал сговор Миная, Волыни и Руха, Павелко был над схваткой

Экс-президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о помощи УАФ "Руху", "Минаю" и "Волыни" в попытке досрочно завершить сезон Первой лиги .

– В 2018 году вы стали всего лишь вторым президентом в истории ПФЛ, которого избрали на второй срок, – тогда вашу кандидатуру поддержали 35 клубов из 36. Прошло два года, и вот против вас выступили сразу 24 клуба, не дожидаясь выборов. Как вы потеряли поддержку большей части так резко?

– Началось все в этом сезоне, в сумасшедшем 2020 году – до того все было нормально. Во время карантина клубы, занимавшие первые три места в первой лиге, решили для себя – можно сэкономить, не продолжать дальше играть и спокойно повыситься в классе.

Дальше подключилась федерация. И в какой-то момент у них созрела мысль, что в этой неопределенности можно убрать и меня как президента. Вот так, за считанные месяцы им удалось сколотить большинство среди клубов.

Фактически это был сговор клубов и некоторых руководителей УАФ.

– Как именно это происходило?

– Для начала один из руководителей федерации подключился только в виде координации клубов первой лиги – чтобы собрать большинство и остановить соревнование. Со второй лигой и так было понятно все – большинство клубов понимало, что не вытягивает.

В тот момент, когда исполком УАФ во Львове рассматривал этот вопрос и обязал нас провести внеочередную конференцию, вмешались наши гранды. "Шахтер" и "Динамо" выступили с позицией: если первая лига не доиграет сезон по спортивному принципу, то они не допустят вообще обмен между лигами.

И тогда эти заговорщики дали заднюю. Испугались, что обмена не будет. Так было принято решение доигрывать.

– То есть, если бы не вмешательство грандов, конференция ПФЛ приняла бы решение досрочно закончить чемпионат и вывести "Рух", "Волынь" и "Минай" в УПЛ?

– Думаю, да. Большинство у них было.

Читайте также В ПФЛ назвали дату выборов нового президента

– Почему УАФ взялась помогать "Минаю", "Волыни" и "Руху"? На публику Андрей Павелко ведь говорил не раз, как важно доиграть все чемпионаты.

– Не буду ничего утверждать. Слышал разные версии – от банальной "Клубы дали денег Костюченко" до каких-то политических вистов, нефинансового влияния. Свечку я не держал.

У меня есть комфортная уверенность, что Вадим Костюченко координировал этот процесс. Андрей Павелко – это отдельная история. Как сказал один мудрый человек, он был над схваткой. Все время публично и не публично декларировал нейтралитет. А тем временем работал Костюченко.

– Хотите сказать, что Павелко не имеет к этому отношения?

– Наверняка он знал об этом. Но у меня нет информации, что он лично в чем-то участвовал, предпринимал какие-то действия.

– Для вас стало неожиданностью, что "Волынь" все же не оказалась в УПЛ?

– Да. Глядя на то, как активно работает Костюченко, какие методы он использует, я бы не удивился, если бы УАФ включила сценарий, например, невыдачи аттестата "Ингульцу". Но здравый смысл и спортивный принцип восторжествовали. Насколько я знаю, в последний момент "Ингулец" устранил все замечания, и аттестат был выдан.