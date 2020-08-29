" Черноморец " объявил о подписании пяти новичков.

Как уже сообщалось ранее, контракты с клубом подписали экс-игроки "Карпат" Роман Пидкивка и Артем Козак, а также экс-защитник "Металлиста 1925" Дмитрий Поспелов и бывший полузащитник "Оболони" Ринар Валеев.

Еще одним новичком клуба стал экс-хавбек "Ворсклы" Максим Мельничук.

Валеев в своей новой команде получил 88-й номер, Козак – 59-й, Мельничук – 91-й, Пидкивка – 77-й, Поспелов – 60-й.

Напомним, что в прошлом сезоне "Черноморец" финишировал на десятом месте в Первой лиге.