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Черноморец объявил о подписании пяти новичков
Усиление перед стартом Первой лиги
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Как уже сообщалось ранее, контракты с клубом подписали экс-игроки "Карпат" Роман Пидкивка и Артем Козак, а также экс-защитник "Металлиста 1925" Дмитрий Поспелов и бывший полузащитник "Оболони" Ринар Валеев.
Еще одним новичком клуба стал экс-хавбек "Ворсклы" Максим Мельничук.
Валеев в своей новой команде получил 88-й номер, Козак – 59-й, Мельничук – 91-й, Пидкивка – 77-й, Поспелов – 60-й.
Напомним, что в прошлом сезоне "Черноморец" финишировал на десятом месте в Первой лиге.