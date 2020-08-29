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Металлист-1925 представил шестерых новичков

Первая лига
(1 голосов)

Харьковчане серьезно обновили состав

Металлист-1925 представил шестерых новичков
Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании шестерых новичков.

Игроками харьковской команды стали 18-летний вратарь Максим Коваленко, 20-летний защитник Иван Пець, 18-летний полузащитник Денис Резепов, 20-летний полузащитник Денис Ндукве и 21-летний опорник Роман Толочко.

Также клуб арендовал у "Шахтера" 19-летнего таланта Артема Холода. Вингер, который в свое время прошел академию "Металлиста", подписал арендный договор на следующий сезон.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925
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Комментарии (1)
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beatles (Крижопіль)
29.08.2020 в 10:05
то есть и в этом сезоне эта тень металлиста не сбирается никуда из первой лиги!
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