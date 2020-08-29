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Металлист-1925 представил шестерых новичков
Харьковчане серьезно обновили состав
"Металлист 1925" объявил о подписании шестерых новичков.
Игроками харьковской команды стали 18-летний вратарь Максим Коваленко, 20-летний защитник Иван Пець, 18-летний полузащитник Денис Резепов, 20-летний полузащитник Денис Ндукве и 21-летний опорник Роман Толочко.
Также клуб арендовал у "Шахтера" 19-летнего таланта Артема Холода. Вингер, который в свое время прошел академию "Металлиста", подписал арендный договор на следующий сезон.
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Источник:Металлист 1925
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beatles (Крижопіль)
29.08.2020 в 10:05
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