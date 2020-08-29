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Прикарпатье объявило о подписании трех новичков

Первая лига
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Клуб обновляет состав

Прикарпатье объявило о подписании трех новичков
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"Прикарпатье" объявило о подписании трех новичков. Клуб пополнили защитник Сергей Мелинишин, полузащитник Андрей Кохман и юный вратарь Роман Сердюк.

23-летний Мелинишин ранее выступал за "Волынь" и "Олимпик". Последним его клубом был киргизский "Каганат".

30-летний атакующий хавбек Кохман ранее защищал цвета "Зари", "Буковины" и "Калуша". В то время как 19-летний голкипер Сердюк был переведен из юниорской команды "Прикарпатья".

Ранее клуб отпустил Остапа Вульчина и Ореста Януша. А Василий Дербах, Юрий Шпирко и Святослав Лаврук были выставлены на продажу, о чем сообщает пресс-служба клуба.

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В статье: Андрей Кохман Прикарпатье (Ивано-Франковск) Сергей Мелинишин
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