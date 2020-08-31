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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренерские ротации в Первой лиге и топ-5 ожиданий от Второй

Первая лига
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Анонс передачи "Украина футбольная"

Тренерские ротации в Первой лиге и топ-5 ожиданий от Второй
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" поздно ночью в 00:10 на телеканале XSPORT 1 сентября будет анализировать первые матчи Кубка Украины сезона 2020/2021.

Экспертом в программе будет заслуженный тренер Украины Анатолий Бузник.

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В выпуске:

  • 16 команд идут дальше в Кубке Украины, три матча не состоялось;
  • Звездный тренерский десант в Первой лиге - анализируем изменения;
  • ТОП-5 ожиданий во Второй лиге;
  • Анонс стартовых туров
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В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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