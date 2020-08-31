Прикарпатье попросит перенести два стартовых матча команды. В клубе вспышка COVID-19

" Прикарпатье " просит перенести два ближайших матча своей команды в Первой лиге. Как сообщил главный тренер команды Владимир Ковалюк, у нескольких игроков и сотрудников клуба выявлен COVID-19.

"У нескольких футболистов есть подозрение на COVID-19. Также болеют врач и массажист клуба. В таком случае невозможно подготовиться к матчам. Тем более поехать в Горишни Плавни и качественно сыграть. Поэтому мы будем просить ПФЛ о переносе", – сказал Ковалюк.

Также, по словам тренера, три игрока команды уже переболели коронавирусом, еще пять футболистов болеют.

Напомним, что в первом туре у "Прикарпатья" выездной матч с "Горняком-Спортом" (5 сентября), во втором – домашняя встреча с "Оболонью-Броваром" (11 сентября).