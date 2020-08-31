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Прикарпатье попросит перенести два стартовых матча команды. В клубе вспышка COVID-19
Заражены и игроки и персонал
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"У нескольких футболистов есть подозрение на COVID-19. Также болеют врач и массажист клуба. В таком случае невозможно подготовиться к матчам. Тем более поехать в Горишни Плавни и качественно сыграть. Поэтому мы будем просить ПФЛ о переносе", – сказал Ковалюк.
Также, по словам тренера, три игрока команды уже переболели коронавирусом, еще пять футболистов болеют.
Напомним, что в первом туре у "Прикарпатья" выездной матч с "Горняком-Спортом" (5 сентября), во втором – домашняя встреча с "Оболонью-Броваром" (11 сентября).