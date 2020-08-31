  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Макаров: На возобновление Первой лиги больше всего повлияла позиция Шахтера и Динамо
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макаров: На возобновление Первой лиги больше всего повлияла позиция Шахтера и Динамо

Первая лига
(1 голосов)

Экс-президент ПФЛ рассказал о тяжелых переговорах по данному вопросу

Макаров: На возобновление Первой лиги больше всего повлияла позиция Шахтера и Динамо
Новина українською

Экс-президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о возобновлении Первой лиге в прошлом сезоне и влиянии "Шахтера" и "Динамо" на это решение.

– Почему именно на конференции на "Олимпийском", где присутствовал Павелко, все удалось расставить по своим местам?

– На мой взгляд, больше всего повлияла позиция "Шахтера" и "Динамо". То есть когда стало известно о такой позиции лидеров премьер-лиги, точка зрения некоторых клубов первой лиги изменилась. И мы получили большинство за рестарт.

– О большинстве мы знаем. Но мы не знаем, что происходило перед голосованием. Почему журналистов не пустили на конференцию?

– Не забываем о карантине. В тот день опять были заявления об ужесточении карантина, нехорошая статистика. А НСК "Олимпийский" – это госструктура. Они нас предупредили, что присутствовать может до 50 человек.

Читайте такжеЭкс-президент ПФЛ Макаров сообщил, кто инициировал его увольнение. Известна и причина

– То есть это никак не связано с тем, что там был Павелко и что ожидался разговор без галстуков?

– Нет. Сначала мы планировали, что журналисты будут. Но потом нас руководство НСК попросило ограничить количество людей. Тогда стал вопрос о допуске журналистов. Было решено провести брифинг после мероприятия, а в чашу стадиона журналистов не пускать.

– Федерация к этому решению не имела отношения?

– Давайте пропустим этот вопрос. Это было наше решение.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Сергей Макаров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...