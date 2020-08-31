Макаров: На возобновление Первой лиги больше всего повлияла позиция Шахтера и Динамо

Экс-президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал о возобновлении Первой лиге в прошлом сезоне и влиянии "Шахтера" и "Динамо" на это решение.

– Почему именно на конференции на "Олимпийском", где присутствовал Павелко, все удалось расставить по своим местам?

– На мой взгляд, больше всего повлияла позиция "Шахтера" и "Динамо". То есть когда стало известно о такой позиции лидеров премьер-лиги, точка зрения некоторых клубов первой лиги изменилась. И мы получили большинство за рестарт.

– О большинстве мы знаем. Но мы не знаем, что происходило перед голосованием. Почему журналистов не пустили на конференцию?

– Не забываем о карантине. В тот день опять были заявления об ужесточении карантина, нехорошая статистика. А НСК "Олимпийский" – это госструктура. Они нас предупредили, что присутствовать может до 50 человек.

– То есть это никак не связано с тем, что там был Павелко и что ожидался разговор без галстуков?

– Нет. Сначала мы планировали, что журналисты будут. Но потом нас руководство НСК попросило ограничить количество людей. Тогда стал вопрос о допуске журналистов. Было решено провести брифинг после мероприятия, а в чашу стадиона журналистов не пускать.

– Федерация к этому решению не имела отношения?

– Давайте пропустим этот вопрос. Это было наше решение.