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Ультрас не позволили игроку из псевдочемпионата ОРДЛО выступать в Полесье

Первая лига
(2 голосов)

Футболист был вынужден уйти

Ультрас не позволили игроку из псевдочемпионата ОРДЛО выступать в Полесье
Новина українською

23-летний защитник Алексей Лобов прекратил сотрудничество с житомирским "Полесьем" после того, как стало известно, что в 2014-2016 годах он выступал в "чемпионате" пророссийской псевдореспублики на оккупированной Луганщине.

К этому времени Лобов выступал за краматорский "Авангард", там вопросов ультрас по поводу "ЛНР" не возникало. А в конце лета Алексей перешел в "Колос", а от него на правах аренды - в "Полесье" и вызвал возмущение со стороны фанатов.

Директор "Полесья" Владимир Загурский заверил, что руководство клуба ничего не знало о выступлениях Лобова в "ЛНР", ведь в украинской Википедии и украиноязычных упоминаниях об игроке об этом ничего не написано.

С 2014 по 2017 год были пробелы. Поскольку он молодой человек, ему всего 23 года, мы этому не уделили должного внимания. От фанатов мы узнали, что на российских сайтах и ​​порталах Луганщины указано, что этот футболист играл в 2014-2016-х под эгидой так называемой ЛНР. Для нас эта информация была как снег на голову. К нам никто не обращался с фанатов, чтобы выяснить эту ситуацию.

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О скандале вокруг Лобова "Полесье" узнало в тот день, когда проводило матч Кубка Украины в Макарове.

Кроме того, Лобов фактически с пятницы [28 августа] находился первый день на работе, поэтому он не был заявлен на матч. Он поехал как человек из команды, но не был в заявке. Поэтому всю историю перенесли для дальнейшего выяснения.

Как я объяснял фанатам, любой человек, даже которого ведут на казнь, имеет право на последнее слово. Так же он как человек, которого обвинили в вещах, которые недоказанные, мы предложили его послушать.

Мы с тренером спросили, готов ли он объяснять, что и как происходило, где он играл. Он согласился. Подходили и до матча, и после. Пытался и он объяснить, и позиция тренерского штаба, руководства. Позицию не приняли. Поэтому он [Алексей Лобов] приехал на сборы и решил не продолжать карьеру у нас. Он теперь - не игрок нашей команды.

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В статье: Первая лига Полесье (Житомир) ДНР и ЛНР ЛНР Владимир Загурский
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Источник:
Телеканал СК1
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Комментарии (4)
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Полiccя (Житомир)
02.09.2020 в 10:46
надеюсь, что этот инцидент послужит хорошим уроком для руководства и больше таких зашкваров вновь не повторится .
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.09.2020 в 09:40
Усі питання до керівництва цього клубу, чому цього козла підписали?
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0
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
02.09.2020 в 10:15
а повністю всю статтю було влом прочитати?..
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+1
0
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Rezerf (Чернігів)
02.09.2020 в 10:16
А к Авнгарду и Колосу питань нема?!
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+1
0


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