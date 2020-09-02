Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ультрас не позволили игроку из псевдочемпионата ОРДЛО выступать в Полесье
Футболист был вынужден уйти
23-летний защитник Алексей Лобов прекратил сотрудничество с житомирским "Полесьем" после того, как стало известно, что в 2014-2016 годах он выступал в "чемпионате" пророссийской псевдореспублики на оккупированной Луганщине.
К этому времени Лобов выступал за краматорский "Авангард", там вопросов ультрас по поводу "ЛНР" не возникало. А в конце лета Алексей перешел в "Колос", а от него на правах аренды - в "Полесье" и вызвал возмущение со стороны фанатов.
Директор "Полесья" Владимир Загурский заверил, что руководство клуба ничего не знало о выступлениях Лобова в "ЛНР", ведь в украинской Википедии и украиноязычных упоминаниях об игроке об этом ничего не написано.
С 2014 по 2017 год были пробелы. Поскольку он молодой человек, ему всего 23 года, мы этому не уделили должного внимания. От фанатов мы узнали, что на российских сайтах и порталах Луганщины указано, что этот футболист играл в 2014-2016-х под эгидой так называемой ЛНР. Для нас эта информация была как снег на голову. К нам никто не обращался с фанатов, чтобы выяснить эту ситуацию.
О скандале вокруг Лобова "Полесье" узнало в тот день, когда проводило матч Кубка Украины в Макарове.
Кроме того, Лобов фактически с пятницы [28 августа] находился первый день на работе, поэтому он не был заявлен на матч. Он поехал как человек из команды, но не был в заявке. Поэтому всю историю перенесли для дальнейшего выяснения.
Как я объяснял фанатам, любой человек, даже которого ведут на казнь, имеет право на последнее слово. Так же он как человек, которого обвинили в вещах, которые недоказанные, мы предложили его послушать.
Мы с тренером спросили, готов ли он объяснять, что и как происходило, где он играл. Он согласился. Подходили и до матча, и после. Пытался и он объяснить, и позиция тренерского штаба, руководства. Позицию не приняли. Поэтому он [Алексей Лобов] приехал на сборы и решил не продолжать карьеру у нас. Он теперь - не игрок нашей команды.