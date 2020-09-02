Ультрас не позволили игроку из псевдочемпионата ОРДЛО выступать в Полесье

23-летний защитник Алексей Лобов прекратил сотрудничество с житомирским "Полесьем" после того, как стало известно, что в 2014-2016 годах он выступал в "чемпионате" пророссийской псевдореспублики на оккупированной Луганщине.

К этому времени Лобов выступал за краматорский "Авангард", там вопросов ультрас по поводу "ЛНР" не возникало. А в конце лета Алексей перешел в "Колос", а от него на правах аренды - в "Полесье" и вызвал возмущение со стороны фанатов.

Директор "Полесья" Владимир Загурский заверил, что руководство клуба ничего не знало о выступлениях Лобова в "ЛНР", ведь в украинской Википедии и украиноязычных упоминаниях об игроке об этом ничего не написано.

С 2014 по 2017 год были пробелы. Поскольку он молодой человек, ему всего 23 года, мы этому не уделили должного внимания. От фанатов мы узнали, что на российских сайтах и ​​порталах Луганщины указано, что этот футболист играл в 2014-2016-х под эгидой так называемой ЛНР. Для нас эта информация была как снег на голову. К нам никто не обращался с фанатов, чтобы выяснить эту ситуацию.

О скандале вокруг Лобова "Полесье" узнало в тот день, когда проводило матч Кубка Украины в Макарове.