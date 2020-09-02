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Мэр Ивано-Франковска отправил в отставку главного тренера Прикарпатья

Первая лига
(4 голосов)

Команду принял Руслан Мостовой

Мэр Ивано-Франковска отправил в отставку главного тренера Прикарпатья
Новина українською

Главный тренер перволиговского "Прикарпатья" Владимир Ковалюк отправлен в отставку.

Руководство клуба в лице мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива ("Прикарпатье" финансируется из городской казны) не простило тренеру вылет из Кубка Украины от второлиговского "Подолья" (1:1, 7:8 по пен.).

Новым главным тренером команды стал 46-летний специалист Руслан Мостовой.

Напомним, что Ковалюк возглавлял команду со дня возрождения команды, то есть с 2015 года. Под его руководством команда вышла в Первую лигу и закрепилась в ней

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В статье: Владимир Ковалюк Руслан Мостовой Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (4)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.09.2020 в 17:53
Матч з Поділлям не показник. Там грали на пів резервним складом. Але міняти щось в клубі все- таки треба було. Побачимо.
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Полiccя (Житомир)
02.09.2020 в 17:35
Опаньки! Оказывается Прикарпатье финансируется с город бюджета! Просто вспомнилось сообщение одного как оказалось балабола под ником - PiterCantrope (Франківськ) 19.08.2020 в 13:40 Яким боком команди мають фінансуватись з міського бюджету?? Я плачу сотні тисяч податків щороку, і якщо в моєму місті запланують зробити команду, яка буде утримуватись за міський бюджет, то я на наступний же день буду в міській радіі не допущу такого. Якого милого мої гроші мають йти на такі речі? Люди, які хочуть державного/муніципального фінансування таких проектів, зазвичай заробляють 3-5 тис гривень сторожами.
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Инспектор ( )
02.09.2020 в 17:43
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Forfend (Ivano-Frankivsk)
02.09.2020 в 16:17
Цікаво, що з цього вийде
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