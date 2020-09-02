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Мэр Ивано-Франковска отправил в отставку главного тренера Прикарпатья
Команду принял Руслан Мостовой
Главный тренер перволиговского "
Руководство клуба в лице мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива ("Прикарпатье" финансируется из городской казны) не простило тренеру вылет из Кубка Украины от второлиговского "Подолья" (1:1, 7:8 по пен.).
Новым главным тренером команды стал 46-летний специалист Руслан Мостовой.
Напомним, что Ковалюк возглавлял команду со дня возрождения команды, то есть с 2015 года. Под его руководством команда вышла в Первую лигу и закрепилась в ней