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Президент Прикарпатья: Ситуация с COVID-19 сложная, массажист восьмой день лежит в реанимации

Первая лига
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В Прикарпатье вспышка коронавирусной инфекции

Президент Прикарпатья: Ситуация с COVID-19 сложная, массажист восьмой день лежит в реанимации
Новина українською

Президент "Прикарпатья" Василий Ольшанецкий рассказал о ситуации с COVID-19 в клубе.

- Сложилась такая ситуация, что врач и массажист команды больны коронавирусом. Массажист вообще в реанимации лежит восьмой день. У четырех игроков подтвержден COVID-19, трое сдали тесты по подозрению. Ситуация очень сложная. Самое главное, что заболели врач и массажист. Мы фактически не можем тренироваться без врача, это опасно для здоровья самих футболистов.

В Кубке Украины мы уже играли без врача. После игры трем футболистам стало плохо настолько, что пришлось вызывать скорую помощь. Даже врач "Подолья" не мог оказать им медицинскую помощь и сбить температуру.

- Есть решение ПФЛ о переносе первых туров для вашей команды?

- Я вчера говорил с Александром Каденко (и.о. президента ПФЛ), устно договорились, что первый тур перенесут, а второй будем смотреть по ситуации. Понимаю, что перенос - это плохо. Поэтому мы договорились, что будем держать это все на контроле, а я буду связываться с ПФЛ и объяснять, какая обстановка в команде.

- Тесты тех игроков с подозрением, которые играли в Кубке Украины против "Подольея, еще не готовы?

- Они только сдали ПЦР-тесты, но у нас, к сожалению, ситуация в городе такова, что введена красная зона карантина. Очень много больных, не успевают сделать быстро эти тесты. Нам нужно ждать результатов 2-3 дня минимум. Если будут подтверждены, я сразу отправлю результаты в ПФЛ.

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В статье: Василий Ольшанецкий Прикарпатье (Ивано-Франковск) коронавирус
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Источник:
Трибуна

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