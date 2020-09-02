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Два матча первого тура в Первой лиге пройдут со зрителями
Зрители будут допущены на трибуны в Краматорске и Херсоне
Уже на этих выходных в
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, как минимум два поединка планируют провести со зрителями.
Так, херсонский "Кристалл" на официальном сайте клуба сообщил, что матч с "Николаевом" состоится с болельщиками. Однако заполняемость стадиона не должна превышать 25%, а между фанатами должна быть дистанция не менее 1,5 метра. Вход на стадион будет разрешен только в масках.
Также со зрителями планирует провести свой домашний матч с "Черноморцем" и краматорский "Авангард". Клуб сообщает, что на стадионе также будет соблюдаться социальная дистанция.
"Металлист 1925" о матче с тернопольской "Нивой" никакой информации по болельщикам не дает, а "Волынь", которая примет "Кремень", ждет решения по зрителям от ПФЛ.
А вот "Альянс" заявил, что матч против "ВПК-Агро" состоится без зрителей.
Также напомним, что три поединка тура были перенесены. Из-за коронавируса не состоятся матчи "Агробизнес" – "Полесье", "Горняк-Спорт" – "Прикарпатье" и "Оболонь" – "Верес".