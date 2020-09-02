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Металлист 1925 усилился экс-хавбеком Ворсклы

Первая лига
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Дмитрий Кравченко продолжит карьеру в Харькове

Металлист 1925 усилился экс-хавбеком Ворсклы
Новина українською

"Металлист 1925" подписал с 25-летним опорным полузащитником Дмитрием Кравченко.

Условия соглашения клуб не раскрывает, а сообщает о том, что в харьковской команде Дмитрий будет выступать под №25.

Отметим, что Кравченко является воспитанником "Ворсклы", где до этого момента и провел всю свою карьеру.

За главную команду полтавчан провел 55 матчей в Премьер-Лиге и Кубке Украины, а также два - в Лиге Европы.

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Кравченко
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