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Металлист 1925 усилился экс-хавбеком Ворсклы
Дмитрий Кравченко продолжит карьеру в Харькове
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Условия соглашения клуб не раскрывает, а сообщает о том, что в харьковской команде Дмитрий будет выступать под №25.
Отметим, что Кравченко является воспитанником "Ворсклы", где до этого момента и провел всю свою карьеру.
За главную команду полтавчан провел 55 матчей в Премьер-Лиге и Кубке Украины, а также два - в Лиге Европы.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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