Металлист 1925 усилился экс-хавбеком Ворсклы

" Металлист 1925 " подписал с 25-летним опорным полузащитником Дмитрием Кравченко.

Условия соглашения клуб не раскрывает, а сообщает о том, что в харьковской команде Дмитрий будет выступать под №25.

Отметим, что Кравченко является воспитанником "Ворсклы", где до этого момента и провел всю свою карьеру.

За главную команду полтавчан провел 55 матчей в Премьер-Лиге и Кубке Украины, а также два - в Лиге Европы.