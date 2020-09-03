Создание команды Сачко: Волынь представила сразу 8 новичков

Новыми футболистами " Волыни " стали восемь игроков. Они будут помогать команде в новом сезоне чемпионата Украины. Среди них уже хорошо знакомые болельщикам Юрий Тетеренко, Владислав Шаповал, Виктор Хомченко и Андрей Ляшенко, а также новичками стали Александр Бондаренко, Антон Евдокимов, Евгений Протасов и Максим Войтиховский.

Юрий Тетеренко - воспитанник луцкого футбола и ДЮФШ "Волынь", прошел с клубом детско-юношеский, юношеский и молодежный уровень и в течение двух сезонов играл за основную команду в УПЛ и Первой лиге чемпионата Украины. После "крестоносцев" защищал цвета литовского "Атлантаса" и белорусского "Слуцка".

Владислав Шаповал - воспитанник черниговского футбола и местной "Юности". За "Волынь" выступал в юношеской и молодежной первенствах Украины, впоследствии в течение почти трех сезонов активно выступал за основную команду - в сезоне 2017-2018 провел за "крестоносцев" первую часть чемпионата и стал лучшим бомбардиром "Волыни" в Первой лиге, забив 8 голов . В течение последних двух сезонов выступал за "Днепр-1", с которым позапрошлого сезона становился чемпионом Первой лиги.

Виктор Хомченко - еще один воспитанник «Волыни», который после выступлений на юношеском и молодежном уровнях подпускался в основной состав "крестоносцев" еще с 2013-го года и вызывался в молодежную сборную Украины. После «Волыни» выступал за львовские «Карпаты», Винниковский "Рух", краматорский "Авангард" и "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней - в последнем клубе стал лучшим бомбардиром команды после карантина, забив в Первой лиге летом 4 гола.

Андрей Ляшенко - еще один футболист, который попал в академию "Волыни" еще в детском возрасте и так же прошел с командой все ступени роста в основной состав. После Луцка выступал в Словакии за тамошнюю "Дунайский Стреде", львовский «Рух», а последним клубом Андрея был "Каганат" с Кыргызстана.

Александр Бондаренко - опытный нападающий, воспитанник киевской "Оболони". На профессиональном уровне начинал в «Оболони-2» и винницкой «Ниве», после чего несколько лет выступал за первую команду "пивоваров". С 2014 года и до конца последнего сезона защищал цвета ковалевского "Колоса", которому помогал с любительского футбола подняться в Премьер-лигу Украины.

Антон Евдокимов - воспитанник донецкого футбола. Выступал на юношеском и молодежном уровне за донецкий "Металлург", а позже - каменская "Сталь". После этого играл в составе краматорского "Авангарда", "Черкащины" и ровенского "Вереса".

Евгений Протасов - молодой воспитанник мелитопольского футбола. Начинал в юношеской и молодежной команде луганской "Зари", а в течение последних четырех лет защищал цвета "Александрии", в которой активно выступал за основной состав, а также вызывался на учебно-тренировочные сборы в молодежной сборной Украины.

Максим Войтиховский - воспитанник «Днепра», в котором выступал в юношеской и молодежной команде, вызывался в сборную Украины U-17, а также активно проводил с титулованной командой ее последний сезон во Второй лиге чемпионата Украины. После этого выступал за "Черноморец" и молодежную команду донецкого «Шахтера». Летнюю часть Первой лиги провел опять-таки в "Черноморце".