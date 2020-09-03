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Три матча стартового тура Первой лиги состоятся со зрителями
После Краматорска и Херсона - теперь и Харьков
В харьковском "
Билеты появятся в 15-16 часов, будут продаваться только онлайн на официальном сайте и на сайте по продаже интернет-билетов.
В то же время в клубе призывают болельщиков соблюдать требования медицинского протокола, в частности обязательного масочного режима.
Матч 1 тура Первой лиги "Металлист 1925" - "Нива" Тернополь состоится в субботу, 5 сентября. Начало - в 19:25.