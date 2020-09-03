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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три матча стартового тура Первой лиги состоятся со зрителями

Первая лига
(1 голосов)

После Краматорска и Херсона - теперь и Харьков

Три матча стартового тура Первой лиги состоятся со зрителями
Новина українською

В харьковском "Металлисте 1925" сообщили, что клуб и Харьковская областная государственная администрация получили разрешение на проведение матча со зрителями с заполнением до 10% мощности стадиона и обязательным соблюдение всех стандартов медицинского протокола.

Билеты появятся в 15-16 часов, будут продаваться только онлайн на официальном сайте и на сайте по продаже интернет-билетов.

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В то же время в клубе призывают болельщиков соблюдать требования медицинского протокола, в частности обязательного масочного режима.

Матч 1 тура Первой лиги "Металлист 1925" - "Нива" Тернополь состоится в субботу, 5 сентября. Начало - в 19:25.

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В статье: Первая лига Металлист 1925 (Харьков) Нива (Тернополь)
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.09.2020 в 15:48
Це при тому, що у Харкові майже рекордні показники зараження.
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simargl (Чернигов)
03.09.2020 в 15:10
А как же УПЛ????...
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