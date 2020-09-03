Три матча стартового тура Первой лиги состоятся со зрителями

В харьковском " Металлисте 1925 " сообщили, что клуб и Харьковская областная государственная администрация получили разрешение на проведение матча со зрителями с заполнением до 10% мощности стадиона и обязательным соблюдение всех стандартов медицинского протокола.

Билеты появятся в 15-16 часов, будут продаваться только онлайн на официальном сайте и на сайте по продаже интернет-билетов.

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В то же время в клубе призывают болельщиков соблюдать требования медицинского протокола, в частности обязательного масочного режима.

Матч 1 тура Первой лиги "Металлист 1925" - "Нива" Тернополь состоится в субботу, 5 сентября. Начало - в 19:25.