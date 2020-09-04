Первая лига готовится к старту. Сколько команд поборются за УПЛ в новом сезоне

Сезон 2019/20, хоть и получился многострадальным в плане организационных решений, но все же был, вне всяких сомнений, наиболее интересным в независимой истории страны. О Первой лиге говорили все, кто интересуется украинским футболом и это естественным путем подогрело интерес и к новому чемпионату. Уже без "Руха", "Миная" и "Ингульца" с их междусобицами, но с новыми командами и, соответственно, новыми ориентирами в плане принципиальности противостояний.

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Попытаемся предугадать как будут развиваться события в сезоне 2020/21, который, вопреки ожиданиям, будет проведен в том же количественном составе. А что там с качеством?

Регламент сезона

Прежде чем думать над перспективами участников, стоит обозначить регламентные нормы, что существенно повлияет на задачи конкретных команд в чемпионате. С учетом очередного расширения Премьер-лиги в сезоне 2021/22, из второго по силе дивизиона снова будут подниматься три лучших клуба. Взамен им Favbet лига поделится лишь слабейшим своим коллективом из 14, участвующих в текущем сезоне. Зато из Второй лиги поднимутся сразу четыре команды (по две лучшие от каждой группы), что дополнит комплект Первой из 16 участников вместо "вылетающих" 15-го и 16-го места.

Фавориты чемпионата

Конечно же, не исключен вариант с сенсационным "выскочкой" из Второй лиги, как это уже было в прошлом сезоне с "Минаем", но перед стартом в фавориты почему-то прежде всего просятся старожилы дивизиона со стабильным финансированием. Луцкая "Волынь", харьковский "Металлист 1925", одесский "Черноморец" - все эти команды недавно сменили тренеров и явно в поисках улучшения игровых характеристик и результатов.

Киевская "Оболонь" два последних сезона боролась за повышение и в чемпионате 2020/21, перед которым удалось сохранить почти всех лидеров, тоже будет значимым игроком при распределении мест наверху. Об амбициях "Агробизнеса" и "Николаева" их руководители говорят уже не один год. В первом случае все упирается в инфраструктуру, во втором исключительно в стабильность спортивных результатов.

Дерзкие новички

Касательно тех, кто может стать "новым Минаем", нельзя не вспомнить о ровенском "Вересе", "Альянсе" и "ВПК-Агро". Первые два новичка дивизиона из этого трио свое право повышения в классе выбороли лишь в стыковых матчах. Но при этом и ровенчане, и команда из Сумской области серьезно усилились перед сезоном и способны стать грозой авторитетов как минимум. "ВПК-Агро" же и в чемпионате прошлого сезона показывал, что с командой нужно будет считаться рангом повыше. Кубковая победа над "Металлом" (3:1) подтвердила, что аграрии из Днепропетровской области отнюдь не стали слабее за девять месяцев без официальной практики.

Борьба за выживание

Но есть среди новичков, поднявшихся из Второй лиги, и коллективы, которым будет тяжело закрепиться рангом выше. Тернопольская "Нива" обладает талантливым тренером, но слишком уж молодым, а отсюда и нестабильным, составом. В Кубке команда Василия Малыка прошла "Карпаты" (Галич), но даже с этой задачей справиться было нелегко. Атакующий арсенал ограничен, остается надеятся разве что на стандарты и надежность сзади - собственно, за счет чего и выиграла "Нива" группу А в прошлом сезоне.

Житомирское "Полесье" пошло на смену тренера, но вот качество этой рокировки пока оставляет вопросы. Мне лично совсем неочевидными кажутся преимущества Сергея Шищенко по сравнению с Анатолием Бессмертным, как и его кадровая политика, например ставка на Андрея Ковалева в роли лидера команды...

"Кристалл" не будет хватать звезд с неба и херсонцам предстоит серьезная борьба за выживание. У команды Эдуарда Хаврова есть игровой почерк, но опять же - то, чего хватало для успеха во Второй лиге, недостаточно для стабильног существования в Первой.

Также борцами за выживание в сезоне 2020/21 выглядят перед стартом краматорский "Авангард" и "Прикарпатье". В случае с первыми все стало очевидно еще после 29-го тура прошлого чемпионата, когда вместе с Александром Косевичем ушли 14 игроков основы. Серьезных приобретений у "Авангарда" по сути не было, а назначение тренера дубля в качестве главного для первой команды уже недвусмысленно намекает на дальнейший вектор развития клуба. Назовем это помягче "ставкой на молодых".

Иванофранковцы решили также сменить тренера, причем сделали это в наиболее неподходящий момент - уже после кубковой игры, накануне старта чемпионата. Владимир Ковалюк работал с клубом четыре года и за это время "Прикарпатье" обрело узнаваемый, боевой стиль. Вряд ли его преемнику при продолжающейся ставке на уроженцев своей области удастся удержать команду хотя бы на том же уровне.

Трясина

Александр Головко пришел в "Кремень" с серьезными амбициями и верой, что переход клуба из муниципальной собственности в частные руки обязательно принесет успех. Однако вряд ли здесь можно говорить о ближайшей перспективе, все же стартовый турнирный год как минимум, наверняка, уйдет на банальное наигрывание состава и дальнейшую наработку игровых связей. От команды из Кременчуга ждем, как и раньше, успехов в домашних матчах на синтетике, но вряд ли в гостях она будет так же успешна.

Примером стабильности, граничащей с менее привлекательным словом "застой", уже не один год является в Первой лиге "Горняк-Спорт". В руках у Игоря Жабченко талантливые ребята, но с определенным потолком возможностей. Их хватает чтобы периодически "кусать" кого-то из фаворитов сезона, но чтобы навязывать этим командам конкуренцию по ходу длинной дистанции чемпионата - нет. Вот и барахтается клуб из Горишних Плавней в районе 8-12 мест, радуясь хотя бы тому факту, что обычно в последних турах не нужно бороться за выживание и вырывать матчи на жилах.

Подытоживая все вышесказанное, оставлю здесь свой прогноз по части распределения мест в предстоящем сезоне. Сверимся в июне 2021-го...

1. Агробизнес

2. Металлист 1925

3. Волынь

4. Черноморец

5. Николаев

6. Оболонь

7. Верес

8. ВПК-Агро

9. Альянс

10. Кремень

11. Горняк-Спорт

12. Полесье

13. Прикарпатье

14. Кристалл

15. Авангард

16. Нива (Тернополь)