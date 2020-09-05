Три матча со зрителями, три не состоятся - противоречия Первой лиги в анонсе первого тура

С весьма противоречивых решений начинается новый сезон Первой лиги, который теперь курирует временно исполняющий обязанности президента ПФЛ Александр Каденко. Правда не он принимал решение о допуске болельщиков на стадионы в Краматорске, Херсоне и Харькове, во всех случаях местная власть взяла на себя ответственность за потенциальную опасность возникновения очагов вспышек пандемии.

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Тем не менее, сразу три встречи из восьми в первом туре не состоятся в срок как раз из-за covid-19. У "Агробизнеса", "Вереса" и "Прикарпатья" есть заболевшие, так что матчи "Горняк-Спорт" - "Прикарпатье", "Агробизнес" - "Полесье" и "Оболонь" - "Верес" пройдут позже. Как минимум последний претендовал на роль центрального в туре, сейчас же впору таким называть битву новичков дивизиона.

Центральный матч тура

"Альянс" - "ВПК-Агро". Команды синхронно получили профессиональный статус прошлым летом, синхронно поднялись в Первую лигу и сыграют между собой в стартовом туре. Выделю этот матч, учитывая, что видел уже оба коллектива в новом сезоне и скажу, что они как минимум не стали слабее за прошедшее с ноября 2019-го время. "Альянс" же еще и укрепил оборону, в трех матчах кряду команда Юрия Ярошенко не пропускает. (Артур Кисляченко)

Что может быть интереснее матча, в котором сыграют два амбициозных дебютанта? Да, они практически не принимали участия в официальных играх с ноября прошлого года (не считая недавних кубковых встреч и игр плей-офф "Альянса"), а это ого-го какой срок. С другой стороны, у них было 290 дней (плюс-минус), чтобы как следует подготовиться к дебюту в ПФЛ. Интересно глянуть, чем они смогут удивить уже в первом туре. Интрига есть! (Георгий Грошев)

Остальные встречи

"Авангард" - "Черноморец". В конце прошлого сезона за этим противостоянием было бы очень интересно наблюдать. Ведь обе команды, хотя и не претендовали на выход в УПЛ, все же были грозой авторитетов. Сегодня авторитет "Авангарда" упал, а "Черноморец" мы должны увидеть еще более целостным и заточенным исключительно на победы, пусть и преимущественно молодняком. (Тарас Вархоляк)

Увы и ах, приходится констатировать, что в Краматорске будет абсолютно другая команда, причем явно ниже качеством. Прошлогодний состав вместе с главным тренером ушел, а на их место пришли новички, среди которых самым именитым можно назвать разве что Арсентия Дорошенко, который, принадлежа "Колосу", играл аж за хмельницкое "Подолье" во Второй лиге. Возглавит преимущественно молодых футболистов Алексей Городов. Молодежь же Сергея Ковальца в "Черноморце" по крайней мере имеет уже кое-какой опыт на этом уровне, так что выглядит фаворитом в будущем матче. (Артур Кисляченко)

"Металлист 1925" - "Нива" (Тернополь). Вот уже два сезона подряд харьковские болельщики, а вместе с ними и автор этих строк, ждут того момента, когда их клуб снова будет играть в УПЛ. Два года подряд "Металлист 1925" вначале подает огромные, размером с телевизионную башню, надежды, а после, приложив немалое количество усилий, все это хоронит. И вот новый старт, и очередная вера в лучшее. Харьковчан поведет в бой амбициозный Валерий Кривенцов, и возможно ему удасться вернуть клуб в элиту. Первый кубковый блин получился комом. Теперь нужно побеждать в игре с новичком. (Георгий Грошев)

Возвращение Тернополя в Первую лигу! Почти через 5 лет. Сезон 2015/2016 "Нива" даже не доиграла - снялась с соревнований. С тех пор была среди любителей, вернулась во Вторую лигу и ...сегодня пройдут экзамен одним из фаворитов турнира. "Металлист 1925" ежегодно среди лидеров и ежегодно ставит задачу выхода в УПЛ. На этот раз к элите его должна вывести обновленная команда во главе с новым наставником Валерием Кривенцовым. (Тарас Вархоляк)

"Волынь" - "Кремень". Команды с новыми наставниками, которые еще совсем недавно встречались в Кременчуге в рамках прошлого чемпионата. Тогда фаворит едва спасся от поражения благодаря голу Кожанова с пенальти в концовке. Дениса уже нет в команде, зато есть Василий Сачко на тренерской скамье и почти десяток новичков. Правда и "Кремень" сейчас находится в фазе активной перестройки во главе с Александром Головко, поэтому трудно ждать конструктива от гостей. В наверняка сумбурной игре ставлю все же на хозяев. (Артур Кисляченко).

Луцкая перестройка летом заставляет всех болельщиков и экспертов внимательнее следить за "Волынью". В прошлом сезоне коллектив Тлумака был близок к цели, но запрыгнуть в призовую тройку не удалось. Летом у штурвала команды встал повидавший многое Сачко, и теперь постарается закончить начатое. Стартовать он будет домашним матчем, так почему бы ему не стать победным? (Георгий Грошев)

"Кристалл" - "Николаев". Только херсонский "Кристалл" вылез из Второй лиги в Первую - и тут же наткнулся на команду из соседнего областного центра! "Черноморское" или Днепровско-Бугское дерби должно обозначить амбиции каждой из команд на новый сезон. (Тарас Вархоляк)

Судя по тому как "корабелы" заканчивали предыдущий сезон, они по-серьезному настроены в новом чемпионате все же побороться за путевку в Премьер-лигу. Методы Ильи Близнюка вполне могут увенчаться успехом, особенно если тренер будет так же "гореть", как в игре с "Агробизнесом" (2:2), когда едва не набросился на арбитрессу уже после игры и своего в ней удаления... Эдуард Хавров со своими ребятами обладает скромным арсеналом, среди основных факторов которого желание и воля к победе. Их и будет противопоставлять херсонский клуб мастерству "Николаева". (Артур Кисляченко)