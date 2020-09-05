Первая лига
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Волынь - Кремень: смотреть онлайн, видеотрансляция
Битва дебютов
Василий Сачко в первом туре проведет дебютный матч во главе "Волыни". В таком же статусе к встрече подходит и его оппонент - Александр Головко. Вопрос один - у кого лучше получится первая игра?
Первая Лига, 1-й тур
"Волынь" 18:00 "Кремень"
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