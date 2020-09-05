Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альянс - ВПК-Агро: смотреть онлайн, видеотрансляция
Аграрное дерби новичков в стартовом туре Первой лиги.
Один из центральных матчей первого тура состоится сегодня в Сумах на "Юбилейном".
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