Первая лига. Альянс в волевом стиле обыграл ВПК-Агро в дебютном матче Первой лиги

Аграрное дерби в первом туре сезона закончилось в пользу "Альянса". Хозяева забили трижды на стыке таймов, с лихвой компенсировав пропущенный в дебюте гол.

Стартовый состав хозяев удивил отсутствием даже в заявке Сергея Загинайлова. Вроде, сообщений о травме лучшего бомбардира "Альянса" не поступало. Тем не менее, дебют липоводолинцев в Первой лиге он пропускал. Заменил форварда на острие Ярослав Сидоренко.

У "ВПК-Агро" по сравнению с кубковой игрой против "Металла" (3:1) в составе появилось две новых фамилии. Речь о Васильеве, который поменял Передистого в защите, а также Дорошенко, сменившего Яременко в звене полузащиты. Кирилл Сидоренко пропускал матч из-за дисквалификации, но он и в Харькове отсутствовал в заявке.

Матч первым номером начал "Альянс", однако забить быстрый мяч удалось гостям. Иван Будняк вошел в штрафную площадку с левого фланга, дважды убрал на замасе защитника и выложил мяч на дальнюю штангу, где совершенно неприкрытым остался Богдан Шмигельский. Есть первый гол сезона в дивизионе! Также этот мяч стал дебютным пропущенным для "Альянса", в четвертом уже официальном поединке после карантина.

В середине первого тайма травмировался левый защитник "ВПК-Агро" Павел Милесин, которого Сергей Соловьев вынужден был менять Иваном Тищенко. Еще раньше именно с этого фланга Николай Агапов опасно выходил к воротам, но вместо напрашивающегося удара предпочел сделать прострел на дальнюю штангу, который перехватил вратарь. Выручил же липоводолинцев опытный Константин Ярошенко, снова удачно выполнил штрафной. Как и в кубковой игре с "Металлистом 1925", навес делался с левого фланга, но в этот раз никто из атакующих игроков мяча не коснулся и тот зашел прямиком в сетку.

Выйдя из раздевалки, хозяева сразу же взялись за дело, в то время как гости включились далеко не сразу. Если после удара Поднебенного, защитник успел отвести угрозу своевременным блоком, то после прохода Агапова с правого фланга и сильного прострела, срезка Николая Ляшенко заставила голкипера врасплох - "Альянс" повел в счете в результате автогола соперника.

И после гола хозяева действовали активнее, по инерции могли даже доводить дело до разгрома достаточно быстро. Выход Сидоренко на свидание с вратарем Бубенцов сумел нейтрализовать своевремнным сближением с форвардом соперника, а вот хитрый навес Поднебенного справа тот же вратарь "ВПК-Агро" перевел на угловой транзитом через перекладину.

Добившись своего, хозяева постепенно успокоились, также успокоив соперника. Лишь в концовке вышедшему за две минуты до этого на замену Владиславу Горбаченко удалось сократить отставание в счете. Антон Кича буквально тут же мог сравнивать, но в ворота не попал. Это и был по сути последний момент для гостей, чтобы зацепиться. Но, откровенно говоря, ставить под сомнение закономерность победы "Альянса" не стоит.

Альянс - ВПК-Агро 3:2 (0:1)

Голы: Ярошенко (45+1), Ляшенко (50 авт.), Агапов (61) - Шмигельский (10), Горбаченко (89)

Альянс: Важинский, Медведев, Пикуль, Писный, Рогозинский, Лучик (Лебеденко 60), Поднебенной (Шарай С. 66), Ярошенко (Есип 78), Агапов, Шарай В. (Шпиренок 76), Сидоренко (Дугиенко 84).

ВПК-Агро: Бубенцов, Васильев (Жинчин 72), Логинов (Горбаченко 87), Терехов, Милесин (Тищенко 23), Красов, Шмигельский, Ляшенко (Шарко 66), Дорошенко (Удод 54), Кича, Будняк.

Предупреждения: Шарай В. (71) - Шмигельский (6), Васильев (62), Шарко (79)