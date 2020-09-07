  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Неожиданные лидеры Первой лиги и страсти вокруг Металла
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неожиданные лидеры Первой лиги и страсти вокруг Металла

Первая лига
(2 голосов)

Анонс программы

Неожиданные лидеры Первой лиги и страсти вокруг Металла
Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" в 00:10 8 сентября на телеканале XSPORT расскажет о старте Первой и Второй лиг.

Экспертом выступит экс-футболист ряда команд Иван Кривошеенко.

В выпуске

  • Первая лига: результативный старт, три переноски;
  • Неожиданная четверка лидеров, подарок Ковальца;
  • Вторая лига: разгром "Диназа", страсти вокруг "Металла"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Первая лига Вторая лига ПФЛ Украина футбольная Металл (Харьков)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...