Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неожиданные лидеры Первой лиги и страсти вокруг Металла
Анонс программы
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная" в 00:10 8 сентября на телеканале XSPORT расскажет о старте Первой и Второй лиг.
Экспертом выступит экс-футболист ряда команд Иван Кривошеенко.
В выпуске
- Первая лига: результативный старт, три переноски;
- Неожиданная четверка лидеров, подарок Ковальца;
- Вторая лига: разгром "Диназа", страсти вокруг "Металла"
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Источник:ПФЛ
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